Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.12.2020 10:00
Підтверджені:
Україна821947
Кременчук3558
Хворі:
Україна384510
Кременчук1524
Одужало:
Україна423704
Кременчук1942
Померло:
Україна13733
Кременчук92
Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці коронавірусом інфікувалося семеро педагогів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 378

 

Також захворіли студент та непедагогічний працівник

Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації надав статистику по Кременчуку щодо нових випадків захворюваності у закладах освіти нашого міста на коронавірусну інфекцію.


3-го грудня захворіли:

  • ДНЗ (ясла-садок) №77 – педагог (одна група на карантині до 9 грудня);
  • ДНЗ (ясла-садок) №41 – педагог (одна група на карантині до 11 грудня);
  • ДНЗ (ясла-садок) №60 – непедагогічний працівник (одна група на карантині до 10 грудня);
  • Кременчуцький професійний ліцей ім. А.С. Макаренка – студент та педагог.

4 грудня стало відомо, що інфікувалися кременчужани:

  • ДНЗ (ясла-садок) №80 – педагог (одна група на карантині до 10 грудня);
  • Кременчуцька початкова школа №15 – педагог (один клас відправили на дистанційне навчання до 11 грудня);
  • гімназія №7 – педагог (шість класів пішли на дистанційне навчання до 9 грудня);
  • ліцей №30 «Олімп» – педагог.
3
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: liga.net
Теги: коронавірус коронавирус школы детский сад лицей гимназия педагоги
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх