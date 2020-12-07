У Кременчуці коронавірусом інфікувалося семеро педагогів

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Також захворіли студент та непедагогічний працівник

Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації надав статистику по Кременчуку щодо нових випадків захворюваності у закладах освіти нашого міста на коронавірусну інфекцію.





3-го грудня захворіли:

ДНЗ (ясла-садок) №77 – педагог (одна група на карантині до 9 грудня);

ДНЗ (ясла-садок) №41 – педагог (одна група на карантині до 11 грудня);

ДНЗ (ясла-садок) №60 – непедагогічний працівник (одна група на карантині до 10 грудня);

Кременчуцький професійний ліцей ім. А.С. Макаренка – студент та педагог.

4 грудня стало відомо, що інфікувалися кременчужани: