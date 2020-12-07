У Кременчуці коронавірусом інфікувалося семеро педагогів

Також захворіли студент та непедагогічний працівник
Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації надав статистику по Кременчуку щодо нових випадків захворюваності у закладах освіти нашого міста на коронавірусну інфекцію.
3-го грудня захворіли:
- ДНЗ (ясла-садок) №77 – педагог (одна група на карантині до 9 грудня);
- ДНЗ (ясла-садок) №41 – педагог (одна група на карантині до 11 грудня);
- ДНЗ (ясла-садок) №60 – непедагогічний працівник (одна група на карантині до 10 грудня);
- Кременчуцький професійний ліцей ім. А.С. Макаренка – студент та педагог.
4 грудня стало відомо, що інфікувалися кременчужани:
- ДНЗ (ясла-садок) №80 – педагог (одна група на карантині до 10 грудня);
- Кременчуцька початкова школа №15 – педагог (один клас відправили на дистанційне навчання до 11 грудня);
- гімназія №7 – педагог (шість класів пішли на дистанційне навчання до 9 грудня);
- ліцей №30 «Олімп» – педагог.