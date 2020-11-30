Вчора, 5 грудня, о 19.30 на проспекті Свободи прорвало мережу холодного водопостачання Д-300.
Як повідомляє пресслужба «Кременчукводоканалу», перекрито подачу холодної води за наступними адресами:
Також знижений тиск холодного водопостачання в будинках на вул. Європейська 62, 64.
6 грудня на місці пориву працювали ремонтники, але результату вони, судячи з усього, не досягли, адже о 16.10 пресслужба «Теплоенерго» повідомила про відсутність гарячого водопостачання за адресами:
Причина - у відсутності тиску холодного водопостачання на ЦТП-134 в зв'язку з поривом мережі КП «Кременчукводоканал» за адресою просп. Свободи, 14.
Доповнено:
17.20 За повідомленням Служби контролю за оперативною ситуацією в місті, гаряче водопостачання відновили о 17.15. Техніка ще працює - заривають яму.