Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.11.2020 10:00
Підтверджені:
Україна732625
Кременчук3010
Хворі:
Україна375149
Кременчук1351
Одужало:
Україна345149
Кременчук1577
Померло:
Україна12327
Кременчук82
Кременчук

Через аварію у частини кременчужан з учора немає води (доповнено)

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 901

 

Сьогодні на місці пориву працювали ремонтники

Вчора, 5 грудня, о 19.30 на проспекті Свободи прорвало мережу холодного водопостачання Д-300.


Як повідомляє пресслужба «Кременчукводоканалу», перекрито подачу холодної води за наступними адресами:

  •  просп. Свободи, 14, 16;
  • вул. Переяслівська, 42, 44, 46;
  • вул.Європейська 25.

Також знижений тиск холодного водопостачання в будинках на вул. Європейська 62, 64.


6 грудня на місці пориву працювали ремонтники, але результату вони, судячи з усього, не досягли, адже о 16.10 пресслужба «Теплоенерго» повідомила про відсутність гарячого водопостачання за адресами:

  • просп.Свободи 8-20;
  • вул. Переяславська 40-46, 55;
  • вул. Європейська 25-43; 62, 64;
  • вул. Чкалова 1, 1Б, 3, 7, 9;
  • вул. Нагірна 4.

Причина - у відсутності тиску холодного водопостачання на ЦТП-134 в зв'язку з поривом мережі КП «Кременчукводоканал» за адресою просп. Свободи, 14.


Доповнено:


17.20 За повідомленням Служби контролю за оперативною ситуацією в місті, гаряче водопостачання відновили о 17.15. Техніка ще працює - заривають яму.


 

1
Автор: Руслана Горгола Відео: Артем Коваленко
Теги: відключення води порив Кременчукводоканал
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх