Через аварію у частини кременчужан з учора немає води (доповнено)

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Сьогодні на місці пориву працювали ремонтники

Вчора, 5 грудня, о 19.30 на проспекті Свободи прорвало мережу холодного водопостачання Д-300.





Як повідомляє пресслужба «Кременчукводоканалу», перекрито подачу холодної води за наступними адресами:

просп. Свободи, 14, 16;

вул. Переяслівська, 42, 44, 46;

вул.Європейська 25.

Також знижений тиск холодного водопостачання в будинках на вул. Європейська 62, 64.





6 грудня на місці пориву працювали ремонтники, але результату вони, судячи з усього, не досягли, адже о 16.10 пресслужба «Теплоенерго» повідомила про відсутність гарячого водопостачання за адресами:

просп.Свободи 8-20;

вул. Переяславська 40-46, 55;

вул. Європейська 25-43; 62, 64;

вул. Чкалова 1, 1Б, 3, 7, 9;

вул. Нагірна 4.

Причина - у відсутності тиску холодного водопостачання на ЦТП-134 в зв'язку з поривом мережі КП «Кременчукводоканал» за адресою просп. Свободи, 14.





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17.20 За повідомленням Служби контролю за оперативною ситуацією в місті, гаряче водопостачання відновили о 17.15. Техніка ще працює - заривають яму.



