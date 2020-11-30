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Де й о котрій 7 грудня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 434

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

7 грудня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Кавказька, 32-59;
  • вул. Соломії Крушельницької, 89-137;
  • вул. Гірська, 3-7;
  • пр. Турубари, 4-19;
  • пр. Корабліної, 4-50;
  • пр. Петька, 3-49;
  • вул. Франка, 23-52,
  • вул. Перекопська, 32-63,
  • вул. Центральна, 42-60,
  • туп. Перекопський, 1-19
  • вул. Чорноморська, 15-64;
  • вул. Космонавтів, 41-60;
  • вул. Гайдамацька, 11-46;
  • вул. Ліщинова, 4-31;
  • вул. Кавалерійська, 8-49;
  • вул. Василя Стуса, 32-64;
  • вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10;
  • пров. Космонавтів, 1-76;
  • пров. Бородинський, 1-31;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • пров. Грузинський, 1-10;
  • пров. Чигиринський, 1-17;
  • пров. Олега Ольжича, 1-32.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго графік відключення
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