Де й о котрій 7 грудня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 14:04
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
7 грудня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Кавказька, 32-59;
- вул. Соломії Крушельницької, 89-137;
- вул. Гірська, 3-7;
- пр. Турубари, 4-19;
- пр. Корабліної, 4-50;
- пр. Петька, 3-49;
- вул. Франка, 23-52,
- вул. Перекопська, 32-63,
- вул. Центральна, 42-60,
- туп. Перекопський, 1-19
- вул. Чорноморська, 15-64;
- вул. Космонавтів, 41-60;
- вул. Гайдамацька, 11-46;
- вул. Ліщинова, 4-31;
- вул. Кавалерійська, 8-49;
- вул. Василя Стуса, 32-64;
- вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
- пров. Пилипа Орлика, 4-10;
- пров. Космонавтів, 1-76;
- пров. Бородинський, 1-31;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- пров. Грузинський, 1-10;
- пров. Чигиринський, 1-17;
- пров. Олега Ольжича, 1-32.