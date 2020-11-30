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Через новорічні свята центр Кременчука перекриють більше ніж на місяць

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 0

Окрім того, буде посилено контроль за рухом автотранспорту

Через новорічні свята центр Кременчука перекриють більш ніж на місяць. Таке рішення прийняли на останньому засіданні виконкому міської ради.


Відповідно до нього під час підготовки та проведення заходів із відзначення Новорічних та Різдвяних свят із 6.00 10 грудня 2020 року до 8.00 21 січня 2021 року включно буде заборонено  проїзд та паркування автотранспорту:

  • по вул. Генерала Жадова, починаючи від перехрестя з пл. Перемоги до перехрестя з вул. Ігоря Сердюка;
  • по вул. Ігоря Сердюка від перехрестя з вул. Генерала Жадова до перехрестя з вул. Коцюбинського.

Окрім того, буде посилено контроль за рухом автотранспорту під час відзначення Новорічних та Різдвяних свят, починаючи з 8.00 31 грудня 2020 року до 8.00 2 січня 2021 року за наступними напрямками:

  • по вул. Ігоря Сердюка (поряд з готелем «Кремінь»), від перехрестя  вул. Коцюбинського з вул. Ігоря Сердюка до перехрестя вул. Перемоги з вул. Ігоря Сердюка;
  • на перехресті площі Перемоги з вул. Перемоги;
  • на пішохідних переходах, що примикають до площі Перемоги.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: обмеження руху Новий рік Різдво
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