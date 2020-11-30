Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.11.2020 10:00
Підтверджені:
Україна732625
Кременчук3010
Хворі:
Україна375149
Кременчук1351
Одужало:
Україна345149
Кременчук1577
Померло:
Україна12327
Кременчук82
Кременчук, Політика

Число 13: депутати утворили виконком Кременчуцької міськради: мер, заступники, два директори та ФОП

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 753 Коментарів: 5

 

Хто ввійшов до складу виконкому: персоналії, за які проголосувала рада

На сесії міської ради депутати утворили новий виконавчий комітет Кременчуцької міської ради у складі 13 осіб, проголосувавши за пропозицію міського голови. «За» проголосувало 39 депутатів.


До складу виконкому ввійшли:

  1. Віталій Малецький, міський голова
  2. Юрій Гриценко, секретар міської ради
  3. Володимир Пелипенко, перший заступник міського голови
  4. Ольга Усанова, заступник міського голови
  5. Дмитро Кравченко, заступник міського голови
  6. Руслан Проценко, заступник міського голови
  7. Іван Москалик, заступник міського голови – директора департаменту житлово-комунального господарства
  8. Тетяна Неіленко, заступник міського голови – директор департаменту фінансів
  9. Руслан Шаповалов, керуючий справами виконкому міської ради
  10. Юрій Зоря, староста Потоківського старостинського округу
  11. Микола Данилейко, голова спостережної ради – Президент ПАТ «Кредмаш»
  12. Максим Крамаренко, голова правління ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
  13. Костянтин Терещенко, фізична особа – підприємець (був депутатом минулого скликання).

Депутат Катерина Мусієнко (від фракції ЄС) зауважила, що не враховані пропозиції громадськості. Мер Віталій Малецький визнав, що від АТОвців пропонувалося ввести до складу виконкому Леоніда Харченка та Олега Бажана. Натомість мер зауважив, що, оскільки вже підтриманий проєкт, запропонований міським головою.

 

- Результат голосування на табло свідчить, що ця пропозиція підтримана. Відповідно, пропозиції, які хтось надавав чи пропонував не мають сенсу голосування, тому що підтримана пропозиція міського голови. Лише міський голова вносить цю пропозицію. Від громадськості у нас є керівники двох великих підприємств. На одному працює 4,5 тисячі людей, на іншому півтори тисячі. Ну, така форма традиційна структура виконкому Кременчуцької міськради, - сказав Малецький.

 


Завтра, 4 грудня, виконком збереться у новому складі. Зауважимо, що виконком – це орган, якому міська рада делегує певні повноваження. Він також ухвалює рішення шляхом голосування. Мер та його заступники і староста входять до виконкому за посадами.  Є члени виконкому на громадських засадах (у даному випадку троє – два директори та ФОП) не отримують зарплату від органу місцевого самоврядування.

 

Штат чиновників (структура та чисельність виконавчих органів) - це дещо інше. Чиновників буде аж 815,5 одиниць. Про це детальніше – згодом.

 

2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: сесія виконком депутати міська рада
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

610
evil:
Сьогодні, 14:06

Чиновників буде аж 815,5 одиниць.


Мы все в восторге! Садитесь скорее на нашу шею! Занимайте места возле кормушки, нажретесь за наш счет вдоволь!


2 0
71
Максим Бабкин:
Сьогодні, 15:15

За наш счёт Зеленский нажрался уже вдоволь! 


3 1
56
Yaroslav:
Сьогодні, 15:19

ну хоть состав более менее нормальный.


1 3
260
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 15:28

Это как вообще? Половина человека?

Чиновників буде аж 815,5 одиниць

0 1
13
Natali_nata:
Сьогодні, 15:32

С таким ужасным президентом нормально не будет жить ни один Украинец. Зеленский загнал страну в жопу просто. По другому и не скажешь. 


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх