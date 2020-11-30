Число 13: депутати утворили виконком Кременчуцької міськради: мер, заступники, два директори та ФОП

На сесії міської ради депутати утворили новий виконавчий комітет Кременчуцької міської ради у складі 13 осіб, проголосувавши за пропозицію міського голови. «За» проголосувало 39 депутатів.
Депутат Катерина Мусієнко (від фракції ЄС) зауважила, що не враховані пропозиції громадськості. Мер Віталій Малецький визнав, що від АТОвців пропонувалося ввести до складу виконкому Леоніда Харченка та Олега Бажана. Натомість мер зауважив, що, оскільки вже підтриманий проєкт, запропонований міським головою.
- Результат голосування на табло свідчить, що ця пропозиція підтримана. Відповідно, пропозиції, які хтось надавав чи пропонував не мають сенсу голосування, тому що підтримана пропозиція міського голови. Лише міський голова вносить цю пропозицію. Від громадськості у нас є керівники двох великих підприємств. На одному працює 4,5 тисячі людей, на іншому півтори тисячі. Ну, така форма традиційна структура виконкому Кременчуцької міськради, - сказав Малецький.
Завтра, 4 грудня, виконком збереться у новому складі. Зауважимо, що виконком – це орган, якому міська рада делегує певні повноваження. Він також ухвалює рішення шляхом голосування. Мер та його заступники і староста входять до виконкому за посадами. Є члени виконкому на громадських засадах (у даному випадку троє – два директори та ФОП) не отримують зарплату від органу місцевого самоврядування.
Штат чиновників (структура та чисельність виконавчих органів) - це дещо інше. Чиновників буде аж 815,5 одиниць. Про це детальніше – згодом.