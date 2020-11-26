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Кременчук, Афіша

День пам’яті жертв Голодоморів у Кременчуці пройде без масового зібрання

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 237

 

Кременчужан закликають запалити свічку памяті о 16.00 

28 листопада - День пам’яті жертв Голодоморів. Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, цьогоріч через поширення коронавірусної хвороби COVID-19 формат вшанування пам'яті померлих дещо змінено. Вшанування пам'яті предків, які стали жертвами штучно створеного голоду, на площі Незалежності не буде.


Проте кожен зможе долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання, що традиційно проводиться в День пам’яті жертв Голодоморів о 16.00. А в пам'ять про усіх загиблих від лютого голоду українців - увечері запаліть свічки на підвіконнях своєї оселі. Хай їх гаряче полум’я зігріває душі невинних жертв голодоморів. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Голодомор день пам'яті
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