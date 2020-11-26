Кременчуцьку дитячу лікарню планують відремонтувати наступного року

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 263

Дитячу лікарню у Кременчуці наступного року планують відремонтувати. Про це розповіла журналістам віцемер Кременчука Ольга Усанова.





За її словами, проєкт ремонту фінансує соціально відповідальний бізнес - компанія Roshen. Коли точно розпочнеться ремонт поки невідомо, адже залежить від фінансування, воно може бути як із залученням коштів міського та обласного бюджетів, так і приватного бізнесу.





Але роботи планують розпочати наступного 2021 року. При цьому хочуть проводити роботи окремо по відділеннях, щоб не зупиняти роботу лікарні.