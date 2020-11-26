ЦНАП Кременчука надає нові послуги з соціальних питань

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Прийом документів здійснюється як в Кременчуці, так і в Потоках

В умовах карантину Кременчуцький ЦНАП продовжує надавати соціальні послуги, розширюючи їх перелік.





Серед них з'явилися:

58/59-34 «Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або органів соціального захисту населення (регіонального та місцевого рівнів)»;

58/59-35 «Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки»;

58/59-36 «Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування особам з інвалідністю та деяким іншим категоріям громадян».

Важливо: прийом документів здійснюється у головному офісі, в Автозаводському, Крюківському відділеннях ЦНАП, а також у ЦНАПі в Потоках (с. Потоки, вул. Шевченка, 4).





Отримати детальну інформацію та консультацію щодо замовлення та отримання соціальних допомог, пільг, житлових субсидій тощо можна у головному офісі ЦНАП (м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14, кабінет 15):