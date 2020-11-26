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ЦНАП Кременчука надає нові послуги з соціальних питань

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1

 

Прийом документів здійснюється як в Кременчуці, так і в Потоках

В умовах карантину Кременчуцький ЦНАП продовжує надавати соціальні послуги, розширюючи їх перелік.


Серед них з'явилися:

  • 58/59-34 «Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або органів соціального захисту населення (регіонального та місцевого рівнів)»; 
  • 58/59-35 «Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки»; 
  • 58/59-36 «Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування особам з інвалідністю та деяким іншим категоріям громадян».

 

Важливо: прийом документів здійснюється у головному офісі, в Автозаводському, Крюківському відділеннях ЦНАП, а також у ЦНАПі в Потоках (с. Потоки, вул. Шевченка, 4).


Отримати детальну інформацію та консультацію щодо замовлення та отримання соціальних допомог, пільг, житлових субсидій тощо можна у головному офісі ЦНАП (м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14, кабінет 15):

  • УСЗН Автозаводського району – щопонеділка з 8.00 до 12.00;
  • УСЗН Крюківського району – щочетверга з 8.00 до 12.00.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: ЦНАП ЦПАУ услуги
компанія «Інтера Люкс»

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