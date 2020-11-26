Коронавірус б'є рекорди: 15 331 новий випадок за добу по Україні, на Полтавщині - 525

По області за добу померло 13 пацієнтів з COVID-19
15 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 659 дітей та 606 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 955 осіб;
- летальних випадків – 225;
- одужало – 9 617 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 76 911 (зокрема, методом ПЛР – 49 323, методом ІФА – 27 588).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 677 189 осіб;
- одужало – 317 395 осіб;
- летальних випадків – 11 717;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 64 019 випадків;
- Вінницька область – 16 370 випадків;
- Волинська область –22 906 випадків;
- Дніпропетровська область – 33 115 випадків;
- Донецька область – 21 344 випадки;
- Житомирська область – 27 926 випадків;
- Закарпатська область – 22 425 випадків;
- Запорізька область – 27 226 випадків;
- Івано-Франківська область – 34 045 випадків;
- Київська область – 34 241 випадок;
- Кіровоградська область – 4 706 випадків;
- Луганська область – 5 925 випадків;
- Львівська область – 43 611 випадків;
- Миколаївська область – 16 731 випадок;
- Одеська область – 40 535 випадків;
- Полтавська область – 20 204 випадки;
- Рівненська область – 29 320 випадків;
- Сумська область – 25 662 випадки;
- Тернопільська область – 26 752 випадки;
- Харківська область – 53 433 випадки;
- Херсонська область – 9 345 випадків;
- Хмельницька область – 27 703 випадки;
- Черкаська область – 20 668 випадків;
- Чернівецька область – 32 492 випадки;
- Чернігівська область – 16 485 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 20 204 випадки захворювання на COVID-19.
Одужали 10 539 (+609) жителів області, продовжують лікування 9 240 людей, зокрема 163 дитини.
Всього зареєстровано 425 летальних випадків, нових – 13 (Полтава – 3; Кобеляцький район – 2; Горішні Плавні; Лубни; Гребінківський, Диканський, Козельщинський, Лубенський, Пирятинський, Семенівський райони).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 525.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 9 119 (202 нові випадки),
- Кременчук – 2 643 (92 нові випадки),
- Горішні Плавні – 810 (30 нових випадків),
- Миргород – 778 (36 нових випадків),
- Полтавський район – 763 (7 нових випадків),
- Зіньківський район – 486 (11 нових випадків),
- Лубни – 486 (24 нові випадки),
- Лохвицький район – 452 (4 нові випадки),
- Котелевський район – 426 (1 новий випадок),
- Глобинський район – 341 (11 нових випадків),
- Диканський район – 315,
- Новосанжарський район – 313 (3 нові випадки),
- Кременчуцький район – 288 (34 нові випадки),
- Карлівський район – 244,
- Шишацький район – 228 (3 нові випадки),
- Великобагачанський район – 223 (4 нові випадки),
- Кобеляцький район – 217 (уточнено),
- Пирятинський район – 209 (8 нових випадків),
- Решетилівський район – 206,
- Хорольський район – 204,
- Гадяч – 187 (6 нових випадків),
- Миргородський район – 187 (15 нових випадків),
- Чутівський район – 169,
- Лубенський район – 143 (3 нові випадки),
- Машівський район – 143 (1 новий випадок),
- Семенівський район – 135 (14 нових випадків),
- Гадяцький район – 127 (1 новий випадок),
- Козельщинський район – 121 (2 нові випадки),
- Гребінківський район – 107 (8 нових випадків),
- Оржицький район – 68,
- Чорнухинський район – 66 (6 нових випадків).
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 80,
- Гадяч – 77,
- Гадяцький – 44,
- Глобинський – 88,
- Гребінківський – 30,
- Диканський – 43,
- Зіньківський – 168,
- Карлівський – 113,
- Кобеляцький – 69,
- Козельщинський – 49,
- Горішні Плавні – 402,
- Котелевський – 103,
- Кременчук – 1 143,
- Кременчуцький – 180,
- Лохвицький – 80,
- Лубни – 187,
- Лубенський – 61,
- Машівський – 37,
- Миргород – 362,
- Миргородський – 78,
- Новосанжарський – 122,
- Оржицький – 23,
- Пирятинський – 152,
- Полтава – 4 976,
- Полтавський – 355,
- Решетилівський – 43,
- Семенівський – 44,
- Хорольський – 28,
- Чорнухинський – 14,
- Чутівський – 35,
- Шишацький – 54.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!