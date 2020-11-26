Коронавірус б'є рекорди: 15 331 новий випадок за добу по Україні, на Полтавщині - 525

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По області за добу померло 13 пацієнтів з COVID-19

15 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 659 дітей та 606 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 955 осіб;

летальних випадків – 225;

одужало – 9 617 осіб;

здійснено тестувань за добу – 76 911 (зокрема, методом ПЛР – 49 323, методом ІФА – 27 588).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 677 189 осіб;

одужало – 317 395 осіб;

летальних випадків – 11 717;

проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.









Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 64 019 випадків;

Вінницька область – 16 370 випадків;

Волинська область –22 906 випадків;

Дніпропетровська область – 33 115 випадків;

Донецька область – 21 344 випадки;

Житомирська область – 27 926 випадків;

Закарпатська область – 22 425 випадків;

Запорізька область – 27 226 випадків;

Івано-Франківська область – 34 045 випадків;

Київська область – 34 241 випадок;

Кіровоградська область – 4 706 випадків;

Луганська область – 5 925 випадків;

Львівська область – 43 611 випадків;

Миколаївська область – 16 731 випадок;

Одеська область – 40 535 випадків;

Полтавська область – 20 204 випадки;

Рівненська область – 29 320 випадків;

Сумська область – 25 662 випадки;

Тернопільська область – 26 752 випадки;

Харківська область – 53 433 випадки;

Херсонська область – 9 345 випадків;

Хмельницька область – 27 703 випадки;

Черкаська область – 20 668 випадків;

Чернівецька область – 32 492 випадки;

Чернігівська область – 16 485 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 20 204 випадки захворювання на COVID-19.





Одужали 10 539 (+609) жителів області, продовжують лікування 9 240 людей, зокрема 163 дитини.





Всього зареєстровано 425 летальних випадків, нових – 13 (Полтава – 3; Кобеляцький район – 2; Горішні Плавні; Лубни; Гребінківський, Диканський, Козельщинський, Лубенський, Пирятинський, Семенівський райони).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 525.









Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 9 119 (202 нові випадки),

Кременчук – 2 643 (92 нові випадки),

Горішні Плавні – 810 (30 нових випадків),

Миргород – 778 (36 нових випадків),

Полтавський район – 763 (7 нових випадків),

Зіньківський район – 486 (11 нових випадків),

Лубни – 486 (24 нові випадки),

Лохвицький район – 452 (4 нові випадки),

Котелевський район – 426 (1 новий випадок),

Глобинський район – 341 (11 нових випадків),

Диканський район – 315,

Новосанжарський район – 313 (3 нові випадки),

Кременчуцький район – 288 (34 нові випадки),

Карлівський район – 244,

Шишацький район – 228 (3 нові випадки),

Великобагачанський район – 223 (4 нові випадки),

Кобеляцький район – 217 (уточнено),

Пирятинський район – 209 (8 нових випадків),

Решетилівський район – 206,

Хорольський район – 204,

Гадяч – 187 (6 нових випадків),

Миргородський район – 187 (15 нових випадків),

Чутівський район – 169,

Лубенський район – 143 (3 нові випадки),

Машівський район – 143 (1 новий випадок),

Семенівський район – 135 (14 нових випадків),

Гадяцький район – 127 (1 новий випадок),

Козельщинський район – 121 (2 нові випадки),

Гребінківський район – 107 (8 нових випадків),

Оржицький район – 68,

Чорнухинський район – 66 (6 нових випадків).

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

Великобагачанський – 80,

Гадяч – 77,

Гадяцький – 44,

Глобинський – 88,

Гребінківський – 30,

Диканський – 43,

Зіньківський – 168,

Карлівський – 113,

Кобеляцький – 69,

Козельщинський – 49,

Горішні Плавні – 402,

Котелевський – 103,

Кременчук – 1 143,

Кременчуцький – 180,

Лохвицький – 80,

Лубни – 187,

Лубенський – 61,

Машівський – 37,

Миргород – 362,

Миргородський – 78,

Новосанжарський – 122,

Оржицький – 23,

Пирятинський – 152,

Полтава – 4 976,

Полтавський – 355,

Решетилівський – 43,

Семенівський – 44,

Хорольський – 28,

Чорнухинський – 14,

Чутівський – 35,

Шишацький – 54.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!