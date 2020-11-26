Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.11.2020 10:00
Підтверджені:
Україна677189
Кременчук2709
Хворі:
Україна348077
Кременчук1097
Одужало:
Україна317395
Кременчук1537
Померло:
Україна11717
Кременчук75
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Коронавірус б'є рекорди: 15 331 новий випадок за добу по Україні, на Полтавщині - 525

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По області за добу померло 13 пацієнтів з COVID-19

15 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 659 дітей та 606 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 955 осіб;
  • летальних випадків – 225;
  • одужало – 9 617 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 76 911 (зокрема, методом ПЛР – 49 323, методом ІФА – 27 588).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 677 189 осіб;
  • одужало – 317 395 осіб;
  • летальних випадків – 11 717;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.


 


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 64 019 випадків;
  • Вінницька область – 16 370 випадків;
  • Волинська область –22 906 випадків;
  • Дніпропетровська область – 33 115 випадків;
  • Донецька область – 21 344 випадки;
  • Житомирська область – 27 926 випадків;
  • Закарпатська область – 22 425 випадків;
  • Запорізька область – 27 226 випадків;
  • Івано-Франківська область – 34 045 випадків;
  • Київська область – 34 241 випадок;
  • Кіровоградська область – 4 706 випадків;
  • Луганська область – 5 925 випадків;
  • Львівська область – 43 611 випадків;
  • Миколаївська область – 16 731 випадок;
  • Одеська область – 40 535 випадків;
  • Полтавська область – 20 204 випадки;
  • Рівненська область – 29 320 випадків;
  • Сумська область – 25 662 випадки;
  • Тернопільська область – 26 752 випадки;
  • Харківська область – 53 433 випадки;
  • Херсонська область – 9 345 випадків;
  • Хмельницька область – 27 703 випадки;
  • Черкаська область – 20 668 випадків;
  • Чернівецька область – 32 492 випадки;
  • Чернігівська область – 16 485 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 20 204 випадки захворювання на COVID-19.


Одужали 10 539 (+609) жителів області, продовжують лікування 9 240 людей, зокрема 163 дитини.


Всього зареєстровано 425 летальних випадків, нових – 13 (Полтава – 3; Кобеляцький район – 2; Горішні Плавні; Лубни; Гребінківський, Диканський, Козельщинський, Лубенський, Пирятинський, Семенівський райони).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 525.


 


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 9 119 (202 нові випадки),
  • Кременчук – 2 643 (92 нові випадки),
  • Горішні Плавні – 810 (30 нових випадків),
  • Миргород – 778 (36 нових випадків),
  • Полтавський район – 763 (7 нових випадків),
  • Зіньківський район – 486 (11 нових випадків),
  • Лубни – 486 (24 нові випадки),
  • Лохвицький район – 452 (4 нові випадки),
  • Котелевський район – 426 (1 новий випадок),
  • Глобинський район – 341 (11 нових випадків),
  • Диканський район – 315,
  • Новосанжарський район – 313 (3 нові випадки),
  • Кременчуцький район – 288 (34 нові випадки),
  • Карлівський район – 244,
  • Шишацький район – 228 (3 нові випадки),
  • Великобагачанський район – 223 (4 нові випадки),
  • Кобеляцький район – 217 (уточнено),
  • Пирятинський район – 209 (8 нових випадків),
  • Решетилівський район – 206,
  • Хорольський район – 204,
  • Гадяч – 187 (6 нових випадків),
  • Миргородський район – 187 (15 нових випадків),
  • Чутівський район – 169,
  • Лубенський район – 143 (3 нові випадки),
  • Машівський район – 143 (1 новий випадок),
  • Семенівський район – 135 (14 нових випадків),
  • Гадяцький район – 127 (1 новий випадок),
  • Козельщинський район – 121 (2 нові випадки),
  • Гребінківський район – 107 (8 нових випадків),
  • Оржицький район – 68,
  • Чорнухинський район – 66 (6 нових випадків).

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 80,
  • Гадяч – 77,
  • Гадяцький – 44,
  • Глобинський – 88,
  • Гребінківський – 30,
  • Диканський – 43,
  • Зіньківський – 168,
  • Карлівський – 113,
  • Кобеляцький – 69,
  • Козельщинський – 49,
  • Горішні Плавні – 402,
  • Котелевський – 103,
  • Кременчук – 1 143,
  • Кременчуцький – 180,
  • Лохвицький – 80,
  • Лубни – 187,
  • Лубенський – 61,
  • Машівський – 37,
  • Миргород – 362,
  • Миргородський – 78,
  • Новосанжарський – 122,
  • Оржицький – 23,
  • Пирятинський – 152,
  • Полтава – 4 976,
  • Полтавський – 355,
  • Решетилівський – 43,
  • Семенівський – 44,
  • Хорольський – 28,
  • Чорнухинський – 14,
  • Чутівський – 35,
  • Шишацький – 54.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

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