У Кременчуці розшукують 41-річного Станіслава Підварко, який зник 3 тижні тому

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 464

У чоловіка сьогодні, 26 листопада, День народження

У Кременчуці розшукують Станіслава Підварко, який зник 7 листопада. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції. Сьогодні, 26 листопада, чоловіку виповнився 41 рік. Майже три тижні тому він пішов з дому та не повернувся.





Прикмети: на вигляд 40 - 45 років, зріст 170-175 см., середньої статури, голубі очі, волосся світле коротке.

Одягнений: чорні спортивні штани та чорну куртку.



Якщо ви знаєте, де знаходиться розшукуваний - повідомте за тел. 0997933504, 0972690614 або 102.