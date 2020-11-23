Чим дихали кременчужани в жовтні

Діаграма ілюструє динаміку вмісту середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі Кременчука за жовтень 2019 року та травень – жовтень 2020 року (у кратностях ГДК)
Кременчуцька лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря Полтавського центру з гідрометеорології систематично спостерігає за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі Кременчука на 4-х стаціонарних постах.
Для визначення забрудненості повітря міста у жовтні відібрали та проаналізували 2 170 проб щодо десяти забруднювальних домішок. Відбір проб здійснювався 2-4 рази на добу, щоденно крім неділь та святкових днів, тривалість відбору проби 20-30 хвилин.
- Середньомісячна концентрація пилу у місті становила 1,0-1,7 ГДК. Зафіксовано 9 випадків перевищення максимально-разової ГДК.
- Щодо формальдегіду – середньомісячна концентрація спостерігалася в межах 1,9-3,2 ГДК. Випадків перевищення максимально-разової ГДК не зафіксовано.
- Середній вміст діоксиду азоту у місті складав від 0,8 до 1,4 ГДК. Випадків перевищення максимально-разової ГДК по даній речовині не зафіксовано.
- Щодо фенолу, то середній вміст речовини в атмосферному повітрі міста дещо збільшився порівняно з вереснем і становив 0,3-0,4 ГДК. Зафіксовано один випадок перевищення за максимально разовою гранично допустимою концентрацією у 1,2 рази.
- Середньомісячна концентрація оксиду вуглецю становила 0,1-0,2 ГДК. Максимально-разові концентрації із зазначеної речовини не перевищували ГДК.
- Середньомісячна концентрація сажі зменшилася і спостерігалася у межах 0,1-0,3 ГДК. Випадків перевищення максимально-разової ГДК не зафіксовано.
- Середньомісячні концентрації ангідриду сірчистого були у межах 01 ГДК. Перевищень максимально разової гранично допустимої концентрації не зафіксовано.
- Середні за місяць концентрації аміаку (0,2 ГДК), сульфатів (0,012 ГДК) та оксиду азоту (0,5 ГДК) були менше від нормативних. Перевищень за максимально-разовою ГДК по зазначених речовинах не зафіксовано.
Порівняно з жовтнем 2019 року рівень забруднення атмосферного повітря міста зменшився.