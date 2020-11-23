Чим дихали кременчужани в жовтні

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Діаграма ілюструє динаміку вмісту середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі Кременчука за жовтень 2019 року та травень – жовтень 2020 року (у кратностях ГДК)

Кременчуцька лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря Полтавського центру з гідрометеорології систематично спостерігає за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі Кременчука на 4-х стаціонарних постах.





Для визначення забрудненості повітря міста у жовтні відібрали та проаналізували 2 170 проб щодо десяти забруднювальних домішок. Відбір проб здійснювався 2-4 рази на добу, щоденно крім неділь та святкових днів, тривалість відбору проби 20-30 хвилин.

Середньомісячна концентрація пилу у місті становила 1,0-1,7 ГДК. Зафіксовано 9 випадків перевищення максимально-разової ГДК.

у місті становила 1,0-1,7 ГДК. Зафіксовано 9 випадків перевищення максимально-разової ГДК. Щодо формальдегіду – середньомісячна концентрація спостерігалася в межах 1,9-3,2 ГДК. Випадків перевищення максимально-разової ГДК не зафіксовано.

– середньомісячна концентрація спостерігалася в межах 1,9-3,2 ГДК. Випадків перевищення максимально-разової ГДК не зафіксовано. Середній вміст діоксиду азоту у місті складав від 0,8 до 1,4 ГДК. Випадків перевищення максимально-разової ГДК по даній речовині не зафіксовано.

у місті складав від 0,8 до 1,4 ГДК. Випадків перевищення максимально-разової ГДК по даній речовині не зафіксовано. Щодо фенолу , то середній вміст речовини в атмосферному повітрі міста дещо збільшився порівняно з вереснем і становив 0,3-0,4 ГДК. Зафіксовано один випадок перевищення за максимально разовою гранично допустимою концентрацією у 1,2 рази.

, то середній вміст речовини в атмосферному повітрі міста дещо збільшився порівняно з вереснем і становив 0,3-0,4 ГДК. Зафіксовано один випадок перевищення за максимально разовою гранично допустимою концентрацією у 1,2 рази. Середньомісячна концентрація оксиду вуглецю становила 0,1-0,2 ГДК. Максимально-разові концентрації із зазначеної речовини не перевищували ГДК.

становила 0,1-0,2 ГДК. Максимально-разові концентрації із зазначеної речовини не перевищували ГДК. Середньомісячна концентрація сажі зменшилася і спостерігалася у межах 0,1-0,3 ГДК. Випадків перевищення максимально-разової ГДК не зафіксовано.

зменшилася і спостерігалася у межах 0,1-0,3 ГДК. Випадків перевищення максимально-разової ГДК не зафіксовано. Середньомісячні концентрації ангідриду сірчистого були у межах 01 ГДК. Перевищень максимально разової гранично допустимої концентрації не зафіксовано.

були у межах 01 ГДК. Перевищень максимально разової гранично допустимої концентрації не зафіксовано. Середні за місяць концентрації аміаку (0,2 ГДК), сульфатів (0,012 ГДК) та оксиду азоту (0,5 ГДК) були менше від нормативних. Перевищень за максимально-разовою ГДК по зазначених речовинах не зафіксовано.

Порівняно з жовтнем 2019 року рівень забруднення атмосферного повітря міста зменшився.