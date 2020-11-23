У Кременчуці браконьєри при затриманні протаранили човен поліції

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 400 Коментарів: 1

У Кременчуці браконьєри при затриманні протаранили човен правоохоронців. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 24 листопада близько 6.00.









На воді правоохоронці та активісти під час відпрацювання побачили човен без реєстраційних номерів та двох чоловіків у ньому. Горе-рибалки намагалися втекти, протаранивши човен поліції, але все ж їх зупинили.









Виявилося, що 36-річний чоловік ще донедавна працював у Полтавському рибоохоронному патрулі, а нині у його човні лежало 600 кілограмів риби та 1,5 кілометри сіток. Усе це і сам човен вилучили. Орієнтовна сума збитку водним ресурсам - 350 тисяч гривень.









Експравоохоронець після затримання заявив, що йому поліцейські нанесли тілесні ушкодження. Наразі цю інформацію перевіряє Державне бюро розслідувань.









Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 249 (незаконний рибний промисел).



