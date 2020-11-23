За два кроки до зимового міжсезоння: «Кремінь» приймає «Альянс»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 151

Завтра, 25 листопада, футболісти «Кременя» зіграють з «Альянсом» із Сумщини. Матч розпочнеться о 13.00 на стадіоні «Кремінь-Арена». Цей матч стане останнім у першому колі.





Пряма трансляція

Дискваліфікація

Матч через дискваліфікацію пропустить нападник «Альянсу» Микола Агапов.

Суддівські призначення





Головний арбітр: Цибулько Євгеній (Черкаська область)

Арбітри: Рєка Олександр (Одеська обл.) та Гавеля Олексій (Кривий Ріг)

4-й арбітр: Садовий Олександр (Кременчук)

Спостерігач арбітражу УАФ: Шамич Олександр (Київ)

Шляхи головного арбітра матчу Євгенія Цибулька та «Кременя» перетиналися у минулому сезоні, коли «Кремінь» поступився «Прикарпаттю» на виїзді з рахунком – 1:2. Та у сезоні 2017/2018, коли кременчужани на виїзді розгромили «Суднобудівник» з рахунком – 0:7. Матчі «Альянсу» Євгеній Цибулько ще не обслуговував.

Історія протистоянь





Зустріч між командами стане вперше в їх історії.

30 листопада «Кремінь» зіграє заключний матч перед зимовим міжсезонням. В гості до підопічних Олександра Головка приїде луцька «Волинь».