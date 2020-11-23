В Україні за добу виявили 12 287 нові випадки COVID-19, на Полтавщині – 586

Сьогодні, 09:55 Переглядів: 815 Коментарів: 1

За добу в області померло 11 пацієнтів з COVID-19, 4 з них - кременчужани

12 287 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 листопада, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 403 особи;

летальних випадків – 188;

одужало – 8 298 осіб;

здійснено тестувань за добу – 61 567 (зокрема методом ПЛР – 35 425, методом ІФА – 26 142).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 647 976 осіб;

одужало – 299 358 осіб;

летальних випадків – 11 263;

проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.









Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 61 640 випадків;

Вінницька область – 15 658 випадків;

Волинська область – 22 221 випадок;

Дніпропетровська область – 30 606 випадків;

Донецька область – 20 498 випадків;

Житомирська область – 27 157 випадків;

Закарпатська область – 21 903 випадки;

Запорізька область – 25 242 випадки;

Івано-Франківська область – 32 826 випадків;

Київська область – 32 301 випадок;

Кіровоградська область – 4 455 випадків;

Луганська область – 5 719 випадків;

Львівська область – 42 050 випадків;

Миколаївська область – 15 745 випадків;

Одеська область – 38 766 випадків;

Полтавська область – 19 143 випадки;

Рівненська область – 28 461 випадок;

Сумська область – 23 896 випадків;

Тернопільська область – 26 051 випадок;

Харківська область – 51 992 випадки;

Херсонська область – 8 869 випадків;

Хмельницька область – 26 624 випадки;

Черкаська область – 19 038 випадків;

Чернівецька область – 31 710 випадків;

Чернігівська область – 15 405 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 19 143 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 9 596 (+451 за добу) жителів області, продовжують лікування 9 155 людей, зокрема 153 дитини.





Всього зареєстровано 392 летальні випадки, нових – 11 (Кременчук – 4; Полтава – 3; Глобинський район – 2; Горішні Плавні – 1; Лубенський район – 1).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 586.









Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 8 696 (183 нові випадки),

Кременчук – 2 503 (56 нових випадків),

Полтавський район – 746 (25 нових випадків),

Горішні Плавні – 731 (73 нові випадки),

Миргород – 687 (27 нових випадків),

Зіньківський район – 475 (18 нових випадків),

Лубни – 456 (23 нові випадки),

Лохвицький район – 438 (30 нових випадків),

Котелевський район – 419,

Глобинський район – 315 (4 нові випадки),

Диканський район – 308 (16 нових випадків),

Новосанжарський район – 302 (44 нові випадки),

Кременчуцький район – 254 (3 нові випадки),

Карлівський район – 244,

Шишацький район – 216,

Кобеляцький район – 210 (32 нові випадки),

Великобагачанський район – 204,

Пирятинський район – 198,

Решетилівський район – 195 (6 нових випадків),

Хорольський район – 184 (2 нові випадки),

Гадяч – 179 (9 нових випадків),

Чутівський район – 168 (1 новий випадок),

Миргородський район – 162 (10 нових випадків),

Машівський район – 140,

Лубенський район – 136 (5 нових випадків),

Гадяцький район – 126 (7 нових випадків),

Семенівський район – 121 (2 нові випадки),

Козельщинський район – 117 (10 нових випадків),

Гребінківський район – 97,

Оржицький район – 59,

Чорнухинський район – 57.

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

Великобагачанський – 113,

Гадяч – 82,

Гадяцький – 51,

Глобинський – 99,

Гребінківський – 22,

Диканський – 64,

Зіньківський – 178,

Карлівський – 116,

Кобеляцький – 96,

Козельщинський – 58,

Горішні Плавні – 356,

Котелевський – 146,

Кременчук – 1 155,

Кременчуцький – 161,

Лохвицький – 101,

Лубни – 158,

Лубенський – 58,

Машівський – 50,

Миргород – 369,

Миргородський – 73,

Новосанжарський – 152,

Оржицький – 14,

Пирятинський – 143,

Полтава – 4 707,

Полтавський – 396,

Решетилівський – 42,

Семенівський – 63,

Хорольський – 9,

Чорнухинський – 5,

Чутівський – 54,

Шишацький – 64.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!