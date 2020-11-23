В Україні за добу виявили 12 287 нові випадки COVID-19, на Полтавщині – 586

За добу в області померло 11 пацієнтів з COVID-19, 4 з них - кременчужани
12 287 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 листопада, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 403 особи;
- летальних випадків – 188;
- одужало – 8 298 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 61 567 (зокрема методом ПЛР – 35 425, методом ІФА – 26 142).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 647 976 осіб;
- одужало – 299 358 осіб;
- летальних випадків – 11 263;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 61 640 випадків;
- Вінницька область – 15 658 випадків;
- Волинська область – 22 221 випадок;
- Дніпропетровська область – 30 606 випадків;
- Донецька область – 20 498 випадків;
- Житомирська область – 27 157 випадків;
- Закарпатська область – 21 903 випадки;
- Запорізька область – 25 242 випадки;
- Івано-Франківська область – 32 826 випадків;
- Київська область – 32 301 випадок;
- Кіровоградська область – 4 455 випадків;
- Луганська область – 5 719 випадків;
- Львівська область – 42 050 випадків;
- Миколаївська область – 15 745 випадків;
- Одеська область – 38 766 випадків;
- Полтавська область – 19 143 випадки;
- Рівненська область – 28 461 випадок;
- Сумська область – 23 896 випадків;
- Тернопільська область – 26 051 випадок;
- Харківська область – 51 992 випадки;
- Херсонська область – 8 869 випадків;
- Хмельницька область – 26 624 випадки;
- Черкаська область – 19 038 випадків;
- Чернівецька область – 31 710 випадків;
- Чернігівська область – 15 405 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 19 143 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 9 596 (+451 за добу) жителів області, продовжують лікування 9 155 людей, зокрема 153 дитини.
Всього зареєстровано 392 летальні випадки, нових – 11 (Кременчук – 4; Полтава – 3; Глобинський район – 2; Горішні Плавні – 1; Лубенський район – 1).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 586.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 8 696 (183 нові випадки),
- Кременчук – 2 503 (56 нових випадків),
- Полтавський район – 746 (25 нових випадків),
- Горішні Плавні – 731 (73 нові випадки),
- Миргород – 687 (27 нових випадків),
- Зіньківський район – 475 (18 нових випадків),
- Лубни – 456 (23 нові випадки),
- Лохвицький район – 438 (30 нових випадків),
- Котелевський район – 419,
- Глобинський район – 315 (4 нові випадки),
- Диканський район – 308 (16 нових випадків),
- Новосанжарський район – 302 (44 нові випадки),
- Кременчуцький район – 254 (3 нові випадки),
- Карлівський район – 244,
- Шишацький район – 216,
- Кобеляцький район – 210 (32 нові випадки),
- Великобагачанський район – 204,
- Пирятинський район – 198,
- Решетилівський район – 195 (6 нових випадків),
- Хорольський район – 184 (2 нові випадки),
- Гадяч – 179 (9 нових випадків),
- Чутівський район – 168 (1 новий випадок),
- Миргородський район – 162 (10 нових випадків),
- Машівський район – 140,
- Лубенський район – 136 (5 нових випадків),
- Гадяцький район – 126 (7 нових випадків),
- Семенівський район – 121 (2 нові випадки),
- Козельщинський район – 117 (10 нових випадків),
- Гребінківський район – 97,
- Оржицький район – 59,
- Чорнухинський район – 57.
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 113,
- Гадяч – 82,
- Гадяцький – 51,
- Глобинський – 99,
- Гребінківський – 22,
- Диканський – 64,
- Зіньківський – 178,
- Карлівський – 116,
- Кобеляцький – 96,
- Козельщинський – 58,
- Горішні Плавні – 356,
- Котелевський – 146,
- Кременчук – 1 155,
- Кременчуцький – 161,
- Лохвицький – 101,
- Лубни – 158,
- Лубенський – 58,
- Машівський – 50,
- Миргород – 369,
- Миргородський – 73,
- Новосанжарський – 152,
- Оржицький – 14,
- Пирятинський – 143,
- Полтава – 4 707,
- Полтавський – 396,
- Решетилівський – 42,
- Семенівський – 63,
- Хорольський – 9,
- Чорнухинський – 5,
- Чутівський – 54,
- Шишацький – 64.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!