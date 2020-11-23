Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 23.11.2020 11:30
Підтверджені:
Україна635689
Кременчук2524
Хворі:
Україна333554
Кременчук1086
Одужало:
Україна291060
Кременчук1365
Померло:
Україна11075
Кременчук73
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу виявили 12 287 нові випадки COVID-19, на Полтавщині – 586

Сьогодні, 09:55 Переглядів: 815 Коментарів: 1

 

За добу в області померло 11 пацієнтів з COVID-19, 4 з них - кременчужани

12 287 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 листопада, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 403 особи;
  • летальних випадків – 188;
  • одужало – 8 298 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 61 567 (зокрема методом ПЛР – 35 425, методом ІФА – 26 142).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 647 976 осіб;
  • одужало – 299 358 осіб;
  • летальних випадків – 11 263;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.


 


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 61 640 випадків;
  • Вінницька область – 15 658 випадків;
  • Волинська область – 22 221 випадок;
  • Дніпропетровська область – 30 606 випадків;
  • Донецька область – 20 498 випадків;
  • Житомирська область – 27 157 випадків;
  • Закарпатська область – 21 903 випадки;
  • Запорізька область – 25 242 випадки;
  • Івано-Франківська область – 32 826 випадків;
  • Київська область – 32 301 випадок;
  • Кіровоградська область – 4 455 випадків;
  • Луганська область – 5 719 випадків;
  • Львівська область – 42 050 випадків;
  • Миколаївська область – 15 745 випадків;
  • Одеська область – 38 766 випадків;
  • Полтавська область – 19 143 випадки;
  • Рівненська область – 28 461 випадок;
  • Сумська область – 23 896 випадків;
  • Тернопільська область – 26 051 випадок;
  • Харківська область – 51 992 випадки;
  • Херсонська область – 8 869 випадків;
  • Хмельницька область – 26 624 випадки;
  • Черкаська область – 19 038 випадків;
  • Чернівецька область – 31 710 випадків;
  • Чернігівська область – 15 405 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 19 143 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 9 596 (+451 за добу) жителів області, продовжують лікування 9 155 людей, зокрема 153 дитини.


Всього зареєстровано 392 летальні випадки, нових – 11 (Кременчук – 4; Полтава – 3; Глобинський район – 2; Горішні Плавні – 1; Лубенський район – 1).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 586.


 


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 8 696 (183 нові випадки),
  • Кременчук – 2 503 (56 нових випадків),
  • Полтавський район – 746 (25 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 731 (73 нові випадки),
  • Миргород – 687 (27 нових випадків),
  • Зіньківський район – 475 (18 нових випадків),
  • Лубни – 456 (23 нові випадки),
  • Лохвицький район – 438 (30 нових випадків),
  • Котелевський район – 419,
  • Глобинський район – 315 (4 нові випадки),
  • Диканський район – 308 (16 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 302 (44 нові випадки),
  • Кременчуцький район – 254 (3 нові випадки),
  • Карлівський район – 244,
  • Шишацький район – 216,
  • Кобеляцький район – 210 (32 нові випадки),
  • Великобагачанський район – 204,
  • Пирятинський район – 198,
  • Решетилівський район – 195 (6 нових випадків),
  • Хорольський район – 184 (2 нові випадки),
  • Гадяч – 179 (9 нових випадків),
  • Чутівський район – 168 (1 новий випадок),
  • Миргородський район – 162 (10 нових випадків),
  • Машівський район – 140,
  • Лубенський район – 136 (5 нових випадків),
  • Гадяцький район – 126 (7 нових випадків),
  • Семенівський район – 121 (2 нові випадки),
  • Козельщинський район – 117 (10 нових випадків),
  • Гребінківський район – 97,
  • Оржицький район – 59,
  • Чорнухинський район – 57.

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 113,
  • Гадяч – 82,
  • Гадяцький – 51,
  • Глобинський – 99,
  • Гребінківський – 22,
  • Диканський – 64,
  • Зіньківський – 178,
  • Карлівський – 116,
  • Кобеляцький – 96,
  • Козельщинський – 58,
  • Горішні Плавні – 356,
  • Котелевський – 146,
  • Кременчук – 1 155,
  • Кременчуцький – 161,
  • Лохвицький – 101,
  • Лубни – 158,
  • Лубенський – 58,
  • Машівський – 50,
  • Миргород – 369,
  • Миргородський – 73,
  • Новосанжарський – 152,
  • Оржицький – 14,
  • Пирятинський – 143,
  • Полтава – 4 707,
  • Полтавський – 396,
  • Решетилівський – 42,
  • Семенівський – 63,
  • Хорольський – 9,
  • Чорнухинський – 5,
  • Чутівський – 54,
  • Шишацький – 64.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

600
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 12:08

"лечат" нас статистикой своей они. К концу недели при количестве проведённых тестов около 70000, выявляют около 14500 случаев заражения, а на выходных при 28000-29000 проведённых тестов около 10500-11000 заражений. Совсем статистика "не пляшет". По факту, наверное, у нас около 50000-60000 человек заболевают в сутки(


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