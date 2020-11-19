За добу COVID-19 виявили у 10 945 українців, на Полтавщині – у 314

За добу в області помер лише один пацієнт з коронавірусом - у Горішніх Плавнях
10 945 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 листопада, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 491 дитина та 447 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 165 осіб;
- летальних випадків – 124;
- одужало – 4 143 особи;
- здійснено тестувань за добу – 28 374 (зокрема методом ПЛР – 25 253, методом ІФА – 3121).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 635 689 осіб;
- одужало – 291 060 осіб;
- летальних випадків – 11 075;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 243 600.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 60 218 випадків;
- Вінницька область – 15 476 випадків;
- Волинська область – 21 864 випадки;
- Дніпропетровська область – 29 654 випадки;
- Донецька область – 20 262 випадки;
- Житомирська область – 26 966 випадків;
- Закарпатська область – 21 538 випадків;
- Запорізька область – 24 442 випадки;
- Івано-Франківська область – 32 296 випадків;
- Київська область – 31 212 випадків;
- Кіровоградська область – 4 358 випадків;
- Луганська область – 5 679 випадків;
- Львівська область – 41 279 випадків;
- Миколаївська область – 15 320 випадків;
- Одеська область – 37 901 випадків;
- Полтавська область – 18 557 випадків;
- Рівненська область – 28 194 випадки;
- Сумська область – 23 167 випадки;
- Тернопільська область – 25 813 випадків;
- Харківська область – 51 637 випадків;
- Херсонська область – 8 704 випадки;
- Хмельницька область – 26 430 випадків;
- Черкаська область – 18 292 випадки;
- Чернівецька область – 31 369 випадків;
- Чернігівська область – 15 061 випадок.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 18 557 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 9 145 (+22 за добу) жителів області, продовжує лікування 9 031 людина, зокрема 146 дітей.
Всього зареєстровано 381 летальний випадок, нових – 1 (Горішні Плавні).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 314.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 8 513 (72 нові випадки),
- Кременчук – 2 447 (35 нових випадків),
- Полтавський район – 721 (2 нові випадки),
- Миргород – 660,
- Горішні Плавні – 658 (15 нових випадків),
- Зіньківський район – 457 (23 нові випадки),
- Лубни – 433 (19 нових випадків),
- Котелевський район – 419 (12 нових випадків),
- Лохвицький район – 408 (9 нових випадків),
- Глобинський район – 311 (33 нові випадки),
- Диканський район – 292 (11 нових випадків),
- Новосанжарський район – 258 (2 нові випадки),
- Кременчуцький район – 251 (6 нових випадків),
- Карлівський район – 244,
- Шишацький район – 216 (17 нових випадків),
- Великобагачанський район – 204,
- Пирятинський район – 198 (23 нові випадки),
- Решетилівський район – 189 (1 новий випадок),
- Хорольський район – 182,
- Кобеляцький район – 178 (1 новий випадок),
- Гадяч – 170 (10 нових випадків),
- Чутівський район – 167,
- Миргородський район – 152,
- Машівський район – 140,
- Лубенський район – 131,
- Гадяцький район – 119 (2 нові випадки),
- Семенівський район – 119 (13 нових випадків),
- Козельщинський район – 107 (8 нових випадків),
- Гребінківський район – 97,
- Оржицький район – 59,
- Чорнухинський район – 57.
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 113,
- Гадяч – 83,
- Гадяцький – 63,
- Глобинський – 97,
- Гребінківський – 23,
- Диканський – 62,
- Зіньківський – 184,
- Карлівський – 116,
- Кобеляцький – 64,
- Козельщинський – 48,
- Горішні Плавні – 312,
- Котелевський – 146,
- Кременчук – 1147,
- Кременчуцький – 160,
- Лохвицький – 80,
- Лубни – 156,
- Лубенський – 54,
- Машівський – 50,
- Миргород – 342,
- Миргородський – 63,
- Новосанжарський – 109,
- Оржицький – 15,
- Пирятинський – 143,
- Полтава – 4783,
- Полтавський – 375,
- Решетилівський – 40,
- Семенівський – 61,
- Хорольський – 16,
- Чорнухинський – 9,
- Чутівський – 53,
- Шишацький – 64.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!