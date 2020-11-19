Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 19.11.2020 22:30
Підтверджені:
Україна583510
Кременчук2343
Хворі:
Україна306662
Кременчук967
Одужало:
Україна266479
Кременчук1310
Померло:
Україна10369
Кременчук66
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 10 945 українців, на Полтавщині – у 314

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 552

 

За добу в області помер лише один пацієнт з коронавірусом - у Горішніх Плавнях

10 945 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 листопада, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 491 дитина та 447 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 165 осіб;
  • летальних випадків – 124;
  • одужало – 4 143 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 28 374 (зокрема методом ПЛР – 25 253, методом ІФА – 3121).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 635 689 осіб;
  • одужало – 291 060 осіб;
  • летальних випадків – 11 075;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 243 600.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.


 


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 60 218 випадків;
  • Вінницька область – 15 476 випадків;
  • Волинська область – 21 864 випадки;
  • Дніпропетровська область – 29 654 випадки;
  • Донецька область – 20 262 випадки;
  • Житомирська область – 26 966 випадків;
  • Закарпатська область – 21 538 випадків;
  • Запорізька область – 24 442 випадки;
  • Івано-Франківська область – 32 296 випадків;
  • Київська область – 31 212 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 358 випадків;
  • Луганська область – 5 679 випадків;
  • Львівська область – 41 279 випадків;
  • Миколаївська область – 15 320 випадків;
  • Одеська область – 37 901 випадків;
  • Полтавська область – 18 557 випадків;
  • Рівненська область – 28 194 випадки;
  • Сумська область – 23 167 випадки;
  • Тернопільська область – 25 813 випадків;
  • Харківська область – 51 637 випадків;
  • Херсонська область – 8 704 випадки;
  • Хмельницька область – 26 430 випадків;
  • Черкаська область – 18 292 випадки;
  • Чернівецька область – 31 369 випадків;
  • Чернігівська область – 15 061 випадок.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 18 557 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 9 145 (+22 за добу) жителів області, продовжує лікування 9 031 людина, зокрема 146 дітей.

Всього зареєстровано 381 летальний випадок, нових – 1 (Горішні Плавні).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 314.



Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 8 513 (72 нові випадки),
  • Кременчук – 2 447 (35 нових випадків),
  • Полтавський район – 721 (2 нові випадки),
  • Миргород – 660,
  • Горішні Плавні – 658 (15 нових випадків),
  • Зіньківський район – 457 (23 нові випадки),
  • Лубни – 433 (19 нових випадків),
  • Котелевський район – 419 (12 нових випадків),
  • Лохвицький район – 408 (9 нових випадків),
  • Глобинський район – 311 (33 нові випадки),
  • Диканський район – 292 (11 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 258 (2 нові випадки),
  • Кременчуцький район – 251 (6 нових випадків),
  • Карлівський район – 244,
  • Шишацький район – 216 (17 нових випадків),
  • Великобагачанський район – 204,
  • Пирятинський район – 198 (23 нові випадки),
  • Решетилівський район – 189 (1 новий випадок),
  • Хорольський район – 182,
  • Кобеляцький район – 178 (1 новий випадок),
  • Гадяч – 170 (10 нових випадків),
  • Чутівський район – 167,
  • Миргородський район – 152,
  • Машівський район – 140,
  • Лубенський район – 131,
  • Гадяцький район – 119 (2 нові випадки),
  • Семенівський район – 119 (13 нових випадків),
  • Козельщинський район – 107 (8 нових випадків),
  • Гребінківський район – 97,
  • Оржицький район – 59,
  • Чорнухинський район – 57.

 

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 113,
  • Гадяч – 83,
  • Гадяцький – 63,
  • Глобинський – 97,
  • Гребінківський – 23,
  • Диканський – 62,
  • Зіньківський – 184,
  • Карлівський – 116,
  • Кобеляцький – 64,
  • Козельщинський – 48,
  • Горішні Плавні – 312,
  • Котелевський – 146,
  • Кременчук – 1147,
  • Кременчуцький – 160,
  • Лохвицький – 80,
  • Лубни – 156,
  • Лубенський – 54,
  • Машівський – 50,
  • Миргород – 342,
  • Миргородський – 63,
  • Новосанжарський – 109,
  • Оржицький – 15,
  • Пирятинський – 143,
  • Полтава – 4783,
  • Полтавський – 375,
  • Решетилівський – 40,
  • Семенівський – 61,
  • Хорольський – 16,
  • Чорнухинський – 9,
  • Чутівський – 53,
  • Шишацький – 64.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус статистика заболеваемость
компанія «Інтера Люкс»

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