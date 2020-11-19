Мешканці Піщаного зранку по півгодини черкають транспорт, щоб виїхати до Кременчука

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 594

Понад півгодини чекають на транспорт мешканці Піщаного, щоб вчасно потрапити на роботу до Кременчука. 19 листопада з 6.18 до 6.45 на зупинці «Розвилка», що знаходиться у с. Піщане, пасажири марно чекали на транспорт.





Жителі не можуть виїхати до міста та потрапити вчасно на роботу. А головне, не можуть зробити це безпечно, тому що відсутність транспорту призводить до відсутності вільних місць. Як наслідок - порушення норм карантину.



Звернення до Кременчуцької районної адміністрації не дає результату, повідомили люди.



