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Кременчук, Споживач

Мешканці Піщаного зранку по півгодини черкають транспорт, щоб виїхати до Кременчука

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 594

 

Звернення не допомагають

Понад півгодини чекають на транспорт мешканці Піщаного, щоб вчасно потрапити на роботу до Кременчука. 19 листопада з 6.18 до 6.45 на зупинці «Розвилка», що знаходиться у с. Піщане, пасажири марно чекали на транспорт.


Жителі не можуть виїхати до міста та потрапити вчасно на роботу. А головне, не можуть зробити це безпечно, тому що відсутність транспорту призводить до відсутності вільних місць. Як наслідок - порушення норм карантину.


Звернення до Кременчуцької районної адміністрації не дає результату, повідомили люди.


 

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Автор: Дарія Губенко
Теги: Піщане громадський бюджет
компанія «Інтера Люкс»
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