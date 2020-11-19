На Полтавщині врятували жінку, яка впала у колодязь

Сьогодні, 08:27 Переглядів: 453

На Полтавщині врятували жінку, яка впала у колодязь. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, це сталося 20 листопада у селі Супрунівка, Полтавського району.

Крики про допомогу почув сусід, який і викликав рятувальників. Глибина колодязя сягала 14 метрів. У воді була деревина, на якій і стояла жінка.





Один із рятувальників спустився до постраждалої, обв’язав її мотузкою, і жінку витягли на поверхню. Врятовану передали медикам.

У рятувальній операції брали участь 14 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.