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Надзвичайні новини

На Полтавщині врятували жінку, яка впала у колодязь

Сьогодні, 08:27 Переглядів: 453

 

Постраждала знаходилася на глибині 14 метрів

На Полтавщині врятували жінку, яка впала у колодязь. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, це сталося 20 листопада у селі Супрунівка, Полтавського району.

 

Крики про допомогу почув сусід, який і викликав рятувальників. Глибина колодязя сягала 14 метрів. У воді була деревина, на якій і стояла жінка.


 

Один із рятувальників спустився до постраждалої, обв’язав її мотузкою, і жінку витягли на поверхню. Врятовану передали медикам.

 

У рятувальній операції брали участь 14 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ДСНС
Теги: порятунок колодязь
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