Нові випадки COVID-19 у закладах освіти Кременчука: захворіли діти та працівники

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 2 136 Коментарів: 1

У школах та дитячих садках Кременчука продовжують виявляти нові випадки COVID-19. З довідки за 18 листопада від департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації бачимо, що захворіло ще восьмеро кременчужан:

ДНЗ (ясла-садок) №79 – вихованець (одна група на карантині до 24 листопада);

ДНЗ (ясла-садок) №41 – вихованець (одна група на карантині до 18 листопада);

гімназія №1 – педагог (один клас на дистанційному навчанні до 24 листопада);

ліцей №10 «Лінгвіст» – педагог (один клас на дистанційному навчанні до 27 листопада);

ДНЗ (ясла-садок) №73 – педагог;

гімназія №20 – педагог та непедагогічний працівник (п'ять класів на дистанційному навчанні: два – до 20 листопада, три – до 26.11);

ліцей №4 «Кремінь» – учень (один клас на дистанційному навчанні до 25 листопада).

Нагадаємо, вчора ТЪ повідомляв про +6 нових випадків коронавірусної інфекції у навчальних закладах Кременчука.