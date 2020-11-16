Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 16.11.2020 11:30
Підтверджені:
Україна545689
Кременчук2179
Хворі:
Україна291795
Кременчук1187
Одужало:
Україна244197
Кременчук934
Померло:
Україна9697
Кременчук58
Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

Нові випадки COVID-19 у закладах освіти Кременчука: захворіли діти та працівники

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 2 136 Коментарів: 1

 

Коронавірусом інфікувалося восьмеро кременчужан

У школах та дитячих садках Кременчука продовжують виявляти нові випадки COVID-19. З довідки за 18 листопада від департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації бачимо, що захворіло ще восьмеро кременчужан:

  • ДНЗ (ясла-садок) №79 – вихованець (одна група на карантині до 24 листопада);
  • ДНЗ (ясла-садок) №41 – вихованець (одна група на карантині до 18 листопада);
  • гімназія №1 – педагог (один клас на дистанційному навчанні до 24 листопада);
  • ліцей №10 «Лінгвіст» – педагог (один клас на дистанційному навчанні до 27 листопада);
  • ДНЗ (ясла-садок) №73 – педагог;
  • гімназія №20 – педагог та непедагогічний працівник (п'ять класів на дистанційному навчанні: два – до 20 листопада, три – до 26.11);
  • ліцей №4 «Кремінь» – учень (один клас на дистанційному навчанні до 25 листопада).

Нагадаємо, вчора ТЪ повідомляв про +6 нових випадків коронавірусної інфекції у навчальних закладах Кременчука.

4
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус детский сад школы гимназия лицей
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

20
Gav-gav:
Сьогодні, 16:55

А сколько работников супермаркетов


3 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх