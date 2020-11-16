У навчальних закладах Кременчука +6 нових випадків коронавірусної інфекції
Сьогодні, 13:03
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Захворіли 5 працівників та один студент
У Кременчуці на COVID-19 захворіли 5 працівників навчальних закладів та один студент. Таку інформацію надав департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації у добовому зведенні за 17 листопада.
Нові випадки коронавірусної хвороби виявили:
- ДНЗ (ясла-садок) №65 – педагог (одна група на карантині до 18 листопада);
- ДНЗ (ясла-садок) №32 – педагог (одна група на карантині до 23 листопада);
- Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка – непедагогічний працівник;
- Кременчуцький професійний ліцей ім. А.С. Макаренка – студент;
- Кременчуцький льотний коледж ХНУВС – два непедагогічні працівники.