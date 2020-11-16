Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

У навчальних закладах Кременчука +6 нових випадків коронавірусної інфекції

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 2 554

 

Захворіли 5 працівників та один студент

У Кременчуці на COVID-19 захворіли 5 працівників навчальних закладів та один студент. Таку інформацію надав департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації у добовому зведенні за 17 листопада.


Нові випадки коронавірусної хвороби виявили:

  • ДНЗ (ясла-садок) №65 – педагог (одна група на карантині до 18 листопада);
  • ДНЗ (ясла-садок) №32 – педагог (одна група на карантині до 23 листопада);
  • Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка – непедагогічний працівник;
  • Кременчуцький професійний ліцей ім. А.С. Макаренка – студент;
  • Кременчуцький льотний коледж ХНУВС – два непедагогічні працівники.


Ще у 5 закладах освіти Кременчука виявили COVID-19
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус детский сад колледж лицей
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