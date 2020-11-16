У навчальних закладах Кременчука +6 нових випадків коронавірусної інфекції

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У Кременчуці на COVID-19 захворіли 5 працівників навчальних закладів та один студент. Таку інформацію надав департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації у добовому зведенні за 17 листопада.





Нові випадки коронавірусної хвороби виявили:

ДНЗ (ясла-садок) №65 – педагог (одна група на карантині до 18 листопада);

ДНЗ (ясла-садок) №32 – педагог (одна група на карантині до 23 листопада);

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка – непедагогічний працівник;

Кременчуцький професійний ліцей ім. А.С. Макаренка – студент;

Кременчуцький льотний коледж ХНУВС – два непедагогічні працівники.



