142 тисячі полтавців отримають платіжки за газ від постачальника «останньої надії»

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 1 455 Коментарів: 1

З 19 по 21 жовтня включно 126,6 тис клієнтів ПрАТ «Кременчукгаз» та 15,3 тис клієнтів ПрАТ «Гадячгаз» забезпечувалися природним газом від постачальника «останньої надії» (ПОН), оскільки газопостачальні компанії зазначених споживачів на ці дні не змогли замовити для них необхідні обсяги блакитного палива. У зв’язку з тимчасовою втратою ринкового постачальника, ПОН виступив страховкою та забезпечив безперервне газопостачання зазначеним споживачам, повідомляє пресслужба «Нафтогазу».





ПОН має затверджений тариф на поставку газу в жовтні – 5,55 грн/куб.м. з ПДВ. Дані про обсяги споживання для кожного клієнта ПОН та фінальна сума до сплати будуть розміщені в платіжці за газ, яка надійде споживачам наприкінці листопада. В платіжному документі будуть вказані реквізити для оплати за спожитий газ.





Перевірити, чи отримував споживач газ від ПОН можна онлайн – на сайті постачальника «останньої надії». Для цього достатньо зайти на сайт gas.ua, в розіл «Постачальник останньої надії» . В цьому розділі є поле «Сплатити послуги ПОН». Там за EIC-кодом клієнта можна перевірити стан рахунку та дізнатися, скільки потрібно сплатити.





Перевірити стан рахунку за EIC-кодом та одразу сплатити необхідну суму можна також у чат-боті GASUA у Viber та Telegram (підключитися можна за QR-кодом).





EIC-код – індивідуальний газовий номер споживача природного газу, який складається з 16 символів та містить цифри та літери. Його можна знайти в платіжках за розподіл (доставку) газу, в особистому кабінеті облгазу або дізнатися в контакт-центрі облгазу.





За додатковою інформацією щодо нарахувань за газ від ПОН можна на гарячу лінію за номером +380 44 300 26 15 (08.00-19.00 понеділок - п’ятниця, 09.00-19.00 субота).





Нагадаємо, що з 1 серпня завершилося регулювання газового ринку для населення (фізосіб). З цього часу кожен постачальник газу самостійно формує ціни на газ та закуповує ресурс газу для своїх клієнтів. Якщо ринковий постачальник не зможе забезпечити своїх клієнтів газом, то вони автоматично потрапляють на газопостачання до постачальник «останньої надії» (ПОН). Постачальник «останньої надії» може постачати газ таким клієнтам до 60 днів. Далі споживачі газу мають повернутися на обслуговування до будь-якого ринкового постачальника.





До 2023 року функцію ПОН на ринку виконує ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України». Зазначимо, що компанія працює також, як ринковий постачальник блакитного палива. Наразі більше 40 компаній готові постачати газ українцям. Постачальники мають різні ціни на газ та різні тарифи. Ознайомитися з їх переліком можна на веб-платформах двох інформаційних центрів: ГазПравда та Газотека .