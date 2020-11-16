Кременчуцький клінічний шпиталь став додатковою лікарнею, де прийматимуть хворих на COVID-19

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На Полтавщині визначили 8 додаткових медзакладів для прийому пацієнтів з коронавірусною інфекцією

На Полтавщині визначили 8 додаткових лікарень для прийому хворих на COVID-19, які надаватимуть стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19, серед яких дві - з Кременчука. Про це повідомили у Полтавській ОДА після засідання регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.





У нашому місті такими лікарнями стали комунальне медичне підприємство «Лікарня Придніпровська», а також комунальне підприємство «Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни Полтавської обласної ради».





Тепер в області 34 медзаклади, де будуть приймати пацієнтів з коронавірусною інфекцією.



