В Україні за добу виявили 9 832 нові випадки коронавірусу

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На Полтавщині за добу зареєстрували 296

9 832 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 листопада, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 354 дитини та 360 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 100 осіб;

летальних випадків – 94;

одужало – 2 753 особи;

здійснено тестувань за добу – 33 486 (зокрема методом ПЛР – 28 685, методом ІФА – 4 801).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 545 689 осіб;

одужало – 244 197 осіб;

летальних випадків – 9 697;

проведено ПЛР-тестувань – 3 941 651.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.





Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 51 499 випадків;

Вінницька область – 13 948 випадків;

Волинська область – 18 936 випадків;

Дніпропетровська область – 22 069 випадків;

Донецька область – 17 201 випадок;

Житомирська область – 22 847 випадків;

Закарпатська область – 19 559 випадків;

Запорізька область – 19 291 випадок;

Івано-Франківська область – 28 440 випадків;

Київська область – 25 141 випадок;

Кіровоградська область – 3 710 випадків;

Луганська область – 5 169 випадків;

Львівська область – 37 466 випадків;

Миколаївська область – 12 633 випадки;

Одеська область – 33 415 випадків;

Полтавська область – 15 262 випадки;

Рівненська область – 25 210 випадків;

Сумська область – 18 324 випадки;

Тернопільська область – 23 757 випадків;

Харківська область – 48 179 випадків;

Херсонська область – 7 126 випадків;

Хмельницька область – 23 136 випадків;

Черкаська область – 13 478 випадків;

Чернівецька область – 28 336 випадків;

Чернігівська область – 11 557 випадків.





За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 15 262 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 6513 (+20 за добу) жителів області, продовжують лікування 8445 людей, зокрема 181 дитина.

Всього зареєстровано 304 летальні випадки, нових за добу – 2 (Полтава, Горішні Плавні).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 296.





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 7114 (117 нових випадків),

Кременчук – 2056,

Полтавський район – 658 (13 нових випадків),

Миргород – 503,

Горішні Плавні – 495 (19 нових випадків),

Зіньківський район – 382 (24 нові випадки),

Лубни – 375 (42 нові випадки),

Лохвицький район – 350 (9 нових випадків),

Котелевський район – 326 (2 нові випадки),

Диканський район – 232 (7 нових випадків),

Глобинський район – 222,

Кременчуцький район – 209 (1 новий випадок),

Новосанжарський район – 204 (6 нових випадків),

Хорольський район – 174,

Решетилівський район – 171 (2 нові випадки),

Шишацький район – 168,

Карлівський район – 163 (7 нових випадків),

Великобагачанський район – 156,

Кобеляцький район – 148 (2 нові випадки),

Пирятинський район – 142 (25 нових випадків),

Миргородський район – 123,

Гадяч – 119 (1 новий випадок),

Лубенський район – 115 (4 нові випадки),

Чутівський район – 115 (1 новий випадок),

Машівський район – 106 (2 нові випадки),

Гадяцький район – 88,

Гребінківський район – 86,

Семенівський район – 83 (12 нових випадків),

Козельщинський район – 82,

Чорнухинський район – 49,

Оржицький район – 48.

Кількість активних випадків:

Великобагачанський – 123,

Гадяч – 46,

Гадяцький – 47,

Глобинський – 91,

Гребінківський – 24,

Диканський – 67,

Зіньківський – 205,

Карлівський – 83,

Кобеляцький – 59,

Козельщинський – 39,

Горішні Плавні – 232,

Котелевський – 146,

Кременчук – 1219,

Кременчуцький – 134,

Лохвицький – 78,

Лубни – 181,

Лубенський – 64,

Машівський – 40,

Миргород – 221,

Миргородський – 48,

Новосанжарський – 100,

Оржицький – 15,

Пирятинський – 90,

Полтава – 4382,

Полтавський – 440,

Решетилівський – 53,

Семенівський – 42,

Хорольський – 26,

Чорнухинський – 38,

Чутівський – 62,

Шишацький – 50.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!