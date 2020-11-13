В Україні за добу виявили 9 832 нові випадки коронавірусу

На Полтавщині за добу зареєстрували 296
9 832 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 листопада, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 354 дитини та 360 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 100 осіб;
- летальних випадків – 94;
- одужало – 2 753 особи;
- здійснено тестувань за добу – 33 486 (зокрема методом ПЛР – 28 685, методом ІФА – 4 801).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 545 689 осіб;
- одужало – 244 197 осіб;
- летальних випадків – 9 697;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 941 651.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 51 499 випадків;
- Вінницька область – 13 948 випадків;
- Волинська область – 18 936 випадків;
- Дніпропетровська область – 22 069 випадків;
- Донецька область – 17 201 випадок;
- Житомирська область – 22 847 випадків;
- Закарпатська область – 19 559 випадків;
- Запорізька область – 19 291 випадок;
- Івано-Франківська область – 28 440 випадків;
- Київська область – 25 141 випадок;
- Кіровоградська область – 3 710 випадків;
- Луганська область – 5 169 випадків;
- Львівська область – 37 466 випадків;
- Миколаївська область – 12 633 випадки;
- Одеська область – 33 415 випадків;
- Полтавська область – 15 262 випадки;
- Рівненська область – 25 210 випадків;
- Сумська область – 18 324 випадки;
- Тернопільська область – 23 757 випадків;
- Харківська область – 48 179 випадків;
- Херсонська область – 7 126 випадків;
- Хмельницька область – 23 136 випадків;
- Черкаська область – 13 478 випадків;
- Чернівецька область – 28 336 випадків;
- Чернігівська область – 11 557 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 15 262 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 6513 (+20 за добу) жителів області, продовжують лікування 8445 людей, зокрема 181 дитина.
Всього зареєстровано 304 летальні випадки, нових за добу – 2 (Полтава, Горішні Плавні).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 296.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 7114 (117 нових випадків),
- Кременчук – 2056,
- Полтавський район – 658 (13 нових випадків),
- Миргород – 503,
- Горішні Плавні – 495 (19 нових випадків),
- Зіньківський район – 382 (24 нові випадки),
- Лубни – 375 (42 нові випадки),
- Лохвицький район – 350 (9 нових випадків),
- Котелевський район – 326 (2 нові випадки),
- Диканський район – 232 (7 нових випадків),
- Глобинський район – 222,
- Кременчуцький район – 209 (1 новий випадок),
- Новосанжарський район – 204 (6 нових випадків),
- Хорольський район – 174,
- Решетилівський район – 171 (2 нові випадки),
- Шишацький район – 168,
- Карлівський район – 163 (7 нових випадків),
- Великобагачанський район – 156,
- Кобеляцький район – 148 (2 нові випадки),
- Пирятинський район – 142 (25 нових випадків),
- Миргородський район – 123,
- Гадяч – 119 (1 новий випадок),
- Лубенський район – 115 (4 нові випадки),
- Чутівський район – 115 (1 новий випадок),
- Машівський район – 106 (2 нові випадки),
- Гадяцький район – 88,
- Гребінківський район – 86,
- Семенівський район – 83 (12 нових випадків),
- Козельщинський район – 82,
- Чорнухинський район – 49,
- Оржицький район – 48.
Кількість активних випадків:
- Великобагачанський – 123,
- Гадяч – 46,
- Гадяцький – 47,
- Глобинський – 91,
- Гребінківський – 24,
- Диканський – 67,
- Зіньківський – 205,
- Карлівський – 83,
- Кобеляцький – 59,
- Козельщинський – 39,
- Горішні Плавні – 232,
- Котелевський – 146,
- Кременчук – 1219,
- Кременчуцький – 134,
- Лохвицький – 78,
- Лубни – 181,
- Лубенський – 64,
- Машівський – 40,
- Миргород – 221,
- Миргородський – 48,
- Новосанжарський – 100,
- Оржицький – 15,
- Пирятинський – 90,
- Полтава – 4382,
- Полтавський – 440,
- Решетилівський – 53,
- Семенівський – 42,
- Хорольський – 26,
- Чорнухинський – 38,
- Чутівський – 62,
- Шишацький – 50.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!