Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.11.2020 12:00
Підтверджені:
Україна512652
Кременчук2025
Хворі:
Україна269486
Кременчук1048
Одужало:
Україна233849
Кременчук923
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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу виявили 9 832 нові випадки коронавірусу

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 331

 

На Полтавщині за добу зареєстрували 296

9 832 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 листопада, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 354 дитини та 360 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 100 осіб;
  • летальних випадків – 94;
  • одужало – 2 753 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 33 486 (зокрема методом ПЛР – 28 685, методом ІФА – 4 801).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 545 689 осіб;
  • одужало – 244 197 осіб;
  • летальних випадків – 9 697;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 941 651.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 51 499 випадків;
  • Вінницька область – 13 948 випадків;
  • Волинська область – 18 936 випадків;
  • Дніпропетровська область – 22 069 випадків;
  • Донецька область – 17 201 випадок;
  • Житомирська область – 22 847 випадків;
  • Закарпатська область – 19 559 випадків;
  • Запорізька область – 19 291 випадок;
  • Івано-Франківська область – 28 440 випадків;
  • Київська область – 25 141 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 710 випадків;
  • Луганська область – 5 169 випадків;
  • Львівська область – 37 466 випадків;
  • Миколаївська область – 12 633 випадки;
  • Одеська область – 33 415 випадків;
  • Полтавська область – 15 262 випадки;
  • Рівненська область – 25 210 випадків;
  • Сумська область – 18 324 випадки;
  • Тернопільська область – 23 757 випадків;
  • Харківська область – 48 179 випадків;
  • Херсонська область – 7 126 випадків;
  • Хмельницька область – 23 136 випадків;
  • Черкаська область – 13 478 випадків;
  • Чернівецька область – 28 336 випадків;
  • Чернігівська область – 11 557 випадків.

 


За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 15 262 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 6513 (+20 за добу) жителів області, продовжують лікування 8445 людей, зокрема 181 дитина.

Всього зареєстровано 304 летальні випадки, нових за добу – 2 (Полтава, Горішні Плавні).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 296.


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 7114 (117 нових випадків),
  • Кременчук – 2056,
  • Полтавський район – 658 (13 нових випадків),
  • Миргород – 503,
  • Горішні Плавні – 495 (19 нових випадків),
  • Зіньківський район – 382 (24 нові випадки),
  • Лубни – 375 (42 нові випадки),
  • Лохвицький район – 350 (9 нових випадків),
  • Котелевський район – 326 (2 нові випадки),
  • Диканський район – 232 (7 нових випадків),
  • Глобинський район – 222,
  • Кременчуцький район – 209 (1 новий випадок),
  • Новосанжарський район – 204 (6 нових випадків),
  • Хорольський район – 174,
  • Решетилівський район – 171 (2 нові випадки),
  • Шишацький район – 168,
  • Карлівський район – 163 (7 нових випадків),
  • Великобагачанський район – 156,
  • Кобеляцький район – 148 (2 нові випадки),
  • Пирятинський район – 142 (25 нових випадків),
  • Миргородський район – 123,
  • Гадяч – 119 (1 новий випадок),
  • Лубенський район – 115 (4 нові випадки),
  • Чутівський район – 115 (1 новий випадок),
  • Машівський район – 106 (2 нові випадки),
  • Гадяцький район – 88,
  • Гребінківський район – 86,
  • Семенівський район – 83 (12 нових випадків),
  • Козельщинський район – 82,
  • Чорнухинський район – 49,
  • Оржицький район – 48.

Кількість активних випадків:

  • Великобагачанський – 123,
  • Гадяч – 46,
  • Гадяцький – 47,
  • Глобинський – 91,
  • Гребінківський – 24,
  • Диканський – 67,
  • Зіньківський – 205,
  • Карлівський – 83,
  • Кобеляцький – 59,
  • Козельщинський – 39,
  • Горішні Плавні – 232,
  • Котелевський – 146,
  • Кременчук – 1219,
  • Кременчуцький – 134,
  • Лохвицький – 78,
  • Лубни – 181,
  • Лубенський – 64,
  • Машівський – 40,
  • Миргород – 221,
  • Миргородський – 48,
  • Новосанжарський – 100,
  • Оржицький – 15,
  • Пирятинський – 90,
  • Полтава – 4382,
  • Полтавський – 440,
  • Решетилівський – 53,
  • Семенівський – 42,
  • Хорольський – 26,
  • Чорнухинський – 38,
  • Чутівський – 62,
  • Шишацький – 50.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!
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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

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