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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Вчора в Кременчуці зареєстрували 44 нових випадків COVID-19: серед них - двомісячне немовля

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 877

За добу два пацієнти померли

15 листопада в Кременчуці зареєстрували 44 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 24 жінки віком від 23 до 83 років та 19 чоловіків віком від 27 до 80 років. Також захворіло двомісячне немовля.


40 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 4 - лікуються в інфекційних шпиталях. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


На жаль, два пацієнти померли.


Всього зареєстровано 2179 випадків: одужало 934, померло 58.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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