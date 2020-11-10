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Кременчук, Бізнес/Робота, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Из-за карантина выходного дня рестораны и бары могут потерять больше 40% выручки

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 041 Коментарів: 8

 

Компания Poster провела исследование, в котором применялись данные от около 5000 учреждений Украины за период с 6 января по 8 ноября 2020 года

Компания по автоматизации кафе и ресторанов Poster провела исследование, чтобы узнать, как скажется карантин выходного дня на деятельности заведений общественного питания. Для этого применялись данные от около 5000 учреждений Украины за период с 6 января по 8 ноября 2020 года.


По наблюдениям предпринимателей, ограничение на работу после 22.00 и так «подрезало» им около 15% оборота. А на субботу и воскресенье приходится основная часть выручки заведений общепита. Не работая в выходные дни, рестораны потеряют в среднем 41% от своего недельного оборота, бары — 40%, пиццерии и кальянные — 35%, фастфуд — 31%, кондитерские — 30%. 


Меньше всего зависят от выходных дней кофейни и пекарни, но и для них выручка в субботу и воскресенье составляет ощутимую долю в недельном обороте — 27% и 25% соответственно.


Карантин выходного дня приведёт к резкому спаду выручки заведений, а постоянные затраты при этом останутся теми же. Для ресторанного бизнеса, маржинальность которого не превышает 20%, это работа в убыток, - сообщают авторы исследования.


Также проблема состоит в том, что ресторан – это беспрерывное производство, и заготовительный процесс иногда занимает 2-3 дня. Трудность в том, что нужно будет куда-то девать заготовки перед выходными и работать так, чтобы утром в понедельник все меню было готово.


Несмотря на протесты предпринимателей по всей Украине, в стране ввели карантин выходного дня 11 ноября.

3
Автор: Катерина Турубара
Теги: карантин кафе бар ресторан питание бизнес
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 8

2 320
zzzzzz:
Сьогодні, 13:16

да нормально, у фопов почти 100%тно проголосовавших за нелоха теперь попаболь-то налоговые налоги с кассовыми аппаратами, то карантины выходного дня....най кушають те шо навыбирали.


11 11
587
evil:
Сьогодні, 13:49

Поясните please кто разбирается. Везде пишут Уряд запровадив карантин вихідного дня

Я захожу на Урядовий портал, как написано здесь (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України)

Там по поводу карантина выходного дня написан перечень запретов в иллюстрированном виде, но нет никакого нормативного документа на основании которого вводится. Я имею в виду нет документа с номером наказ/розпорядження/постанова. 

Как бы вообще ни о чем. Никакой конкретики. От слова вообще. Пыль в глаза на пустом месте. 

Я читаю в УП статью про ТМ "Епіцентр". Они пишут:

"Наразі ми чекаємо на офіційну постанову Кабінету міністрів. Після вивчення постанови буде прийняте рішення щодо подальшої роботи мережі гіпермаркетів на вихідних."
Т.е. получается, то о чем писали вчера все СМИ, это просто филькина грамота, или пердежъ в мешок с мукой, ничем документально не подкрепленный.

Дайте пожалуйста пояснение. 


7 0
2 320
zzzzzz:
Сьогодні, 14:04

Цитата: evil
на Урядовий портал
зміни до постанови №641. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 22 липня 2020 р. № 641 Київ

Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 712 від 12.08.2020
№ 757 від 27.08.2020
№ 760 від 26.08.2020
№ 791 від 02.09.2020
№ 825 від 09.09.2020
№ 846 від 14.09.2020
№ 848 від 16.09.2020
№ 888 від 28.09.2020
№ 956 від 13.10.2020
№ 972 від 21.10.2020}



за 11 число пока нет ничего


0 0
587
evil:
Сьогодні, 14:11

Цитата: zzzzzz
зміни до постанови №641. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 22 липня 2020 р. № 641 Київ Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Ну без иронии. Смотрю, вот последние изменения № 972 від 21.10.2020 и  № 956 від 13.10.2020 Про карантин выходного дня ни слова нет. Хотя эти изменения по карантину выходно дня  официально должны быть внесены до постанови №641.  И они должны были датироваться ноябрем.

На данный момент если я правильно понимаю, нет официального документа. Я почему и прошу пояснений.

 


0 0
2 320
zzzzzz:
Сьогодні, 14:33

Цитата: evil
, нет официального документа. Я почему и прошу пояснений.
думаю они просто не внесли на сайт его, а напечатали гдето в газетенке- и считай уже все официально, появится-просто рукожопіе модераторі урядового портала как и все зеленое кодло ничего не делают вовремя...це ж странавсмуртфоне



так и есть , есть такая газетка УРЯДОВИЙ КУР’ЄР, там сегодня напечатали, а это ихняя оф. газета.


4 1
587
evil:
Сьогодні, 15:08

Цитата: zzzzzz
так и есть , есть такая газетка УРЯДОВИЙ КУР’ЄР, там сегодня напечатали, а это ихняя оф. газета.

Я видел. Читал. Нет номера нормативного документа на основании чего. Если завтра (в пятницу 13 ноября 2020) не напечатают с номером новый распорядительный документ, или номер изменения в действующее постановление 641, то ограничений на 14 и 15 ноября нет оснований вводить. 

Ни одно заведение не смогут оштрафовать. Как говорится, на основании чего? Распоряжения без регистрационного номера?


6 1
123
ТимТимыч:
Сьогодні, 15:33

Цитата: evil

Цитата: zzzzzz
так и есть , есть такая газетка УРЯДОВИЙ КУР’ЄР, там сегодня напечатали, а это ихняя оф. газета.

... Нет номера нормативного документа на основании чего. Если завтра (в пятницу 13 ноября 2020) не напечатают с номером новый распорядительный документ, или номер изменения в действующее постановление 641, то ограничений на 14 и 15 ноября нет оснований вводить. Ни одно заведение не смогут оштрафовать. Как говорится, на основании чего? Распоряжения без регистрационного номера?

Да потом, гораздо попозже, они нас всех виноватыми и сделают. То мы неправильно поняли, то они не заставляли, а просто советовали. Сами мы сами, они ни при чем.

 


2 0
170
Dmitriys:
Сьогодні, 16:36

Судя по комментаторам нужно людей пометить те кому наплевать чтоб ходили с повязками на руке  и если что чтоб их в больницы не пускали пусть в барах лечатся. а то прибыли нет или чтото там не написали. да вирусу наплевать кто за кого голосовал когда скорые перестанут ездить люди начнут умирать сотнями будете ныть что нужно было карантин сильней делать. У нас людит тупые хочется днюху отметить так чтоб человека три умерло после празднования и других заражать. 


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