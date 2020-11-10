Из-за карантина выходного дня рестораны и бары могут потерять больше 40% выручки

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 041 Коментарів: 8

Компания Poster провела исследование, в котором применялись данные от около 5000 учреждений Украины за период с 6 января по 8 ноября 2020 года

Компания по автоматизации кафе и ресторанов Poster провела исследование, чтобы узнать, как скажется карантин выходного дня на деятельности заведений общественного питания. Для этого применялись данные от около 5000 учреждений Украины за период с 6 января по 8 ноября 2020 года.





По наблюдениям предпринимателей, ограничение на работу после 22.00 и так «подрезало» им около 15% оборота. А на субботу и воскресенье приходится основная часть выручки заведений общепита. Не работая в выходные дни, рестораны потеряют в среднем 41% от своего недельного оборота, бары — 40%, пиццерии и кальянные — 35%, фастфуд — 31%, кондитерские — 30%.



Меньше всего зависят от выходных дней кофейни и пекарни, но и для них выручка в субботу и воскресенье составляет ощутимую долю в недельном обороте — 27% и 25% соответственно.





Карантин выходного дня приведёт к резкому спаду выручки заведений, а постоянные затраты при этом останутся теми же. Для ресторанного бизнеса, маржинальность которого не превышает 20%, это работа в убыток, - сообщают авторы исследования.





Также проблема состоит в том, что ресторан – это беспрерывное производство, и заготовительный процесс иногда занимает 2-3 дня. Трудность в том, что нужно будет куда-то девать заготовки перед выходными и работать так, чтобы утром в понедельник все меню было готово.





Несмотря на протесты предпринимателей по всей Украине, в стране ввели карантин выходного дня 11 ноября.