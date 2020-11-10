Кременчуцькі спортсмени завоювали нагороди з велокросу

Вітаємо наших спортсменів
В Олександрії, 7 та 8 листопада, відбувся відкритий чемпіонат міста з велокросу. Участь у змаганнях взяли вихованці школи-інтернату ім.І.Піддубного, які тренуються під керівництвом тренера Юрія Митяя.
- Чудова погода, підготовлена траса, бойовий настрій, сприяли високій швидкості велогонщиків та отримання призових нагород, - йдеться у повідомленні.
Результати наших спортсменів:
- Софія Яшник - 2 золоті медалі
- Іван Головня - срібло та бронза
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: Кременчуцька Школа-інтернат Ім.І.М. Піддубного