Кременчуцькі спортсмени завоювали нагороди з велокросу

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 312

В Олександрії, 7 та 8 листопада, відбувся відкритий чемпіонат міста з велокросу. Участь у змаганнях взяли вихованці школи-інтернату ім.І.Піддубного, які тренуються під керівництвом тренера Юрія Митяя.





- Чудова погода, підготовлена траса, бойовий настрій, сприяли високій швидкості велогонщиків та отримання призових нагород, - йдеться у повідомленні.





Результати наших спортсменів: