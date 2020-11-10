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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі спортсмени завоювали нагороди з велокросу

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 312

 

Вітаємо наших спортсменів 

В Олександрії, 7 та 8 листопада, відбувся відкритий чемпіонат міста з велокросу. Участь у змаганнях взяли вихованці школи-інтернату ім.І.Піддубного, які тренуються під керівництвом тренера Юрія Митяя.


- Чудова погода, підготовлена траса, бойовий настрій, сприяли високій швидкості велогонщиків та отримання призових нагород, - йдеться у повідомленні. 


Результати наших спортсменів:

  • Софія Яшник - 2 золоті медалі
  • Іван Головня - срібло та бронза
2
Автор: Альона Душенко Джерело фото: Кременчуцька Школа-інтернат Ім.І.М. Піддубного
Теги: велоспорт
компанія «Інтера Люкс»

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