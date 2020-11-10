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Закрий вікна, не заводь автівку: сьогодні та завтра Кременчук може накрити сморід

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 822

 

Очікуються метеорологічні умови високого забруднення повітря

12-13 листопада Кременчук може накрити сморід. За даними лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології, очікуються метеорологічні умови високого забруднення повітря (МУВЗ), можливе накопичення забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря та подальше зростання забруднення повітря за умови зберігання МУВЗ.


Промислові підприємства Кременчука попередили щодо необхідності знизити викиди забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов.


Містянам рекомендують по можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: rivne.media
Теги: вонь сморід загрязнение воздуха погода
компанія «Інтера Люкс»

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