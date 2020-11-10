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В Кременчуге на Крюковском мосту тянучка

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 1 181 Коментарів: 1

 

Работает дорожная техника

В Кременчуге на Крюковском мосту тянучка. Об этом сообщают автомобилисты сообщества Drive Help KremenЪ.


Движение затруднено в направлении Крюкова, на мосту дорожная техника. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Drive Help KremenЪ
Теги: мост тянучка
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

835
почемучка:
Сьогодні, 11:39

тянучка там в 8 ранку ПОСТІЙНО! Поверніть зі сторони Крюкова світлофори


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