Кременчук не побив рекорд зіпсованих бюлетенів на виборах

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 469

Зіпсованих бюлетенів у Кременчуці та районі цього року була в межах норми, а ось плутанина з округами дала про себе знати. Територіальні виборчі комісії у Кременчуці та Кременчуцькому районі опублікували протоколи голосування з місцевих виборів. Згідно з офіційною інформацією у Кременчуці з 89 дільниць не дійсними бюлетенів визнали лише - 3 437 за політичні партії до Кременчуцької міської ради та 1 392 бюлетені за міського голову.





Оскільки вибори відбувалися за новою системою, позначку ставили не лише за партію, а й кандидата, очікували, що кількість зіпсованих бюлетенів буде рекордною. Проте кременчужани не змогли побити кількість зіпсованих бюлетенів у 2015 році. Тоді рекордна кількість бюлетенів - 5 167 (9,6%) - була визнана недійсними.





У Кременчуцькому районі кількість не дійсних бюлетенів була рівною на всіх шести округах. Зальна кількість не дійсних бюлетенів - 8 725.





Якщо кількість не дійсних бюлетенів не била рекордів, то кількість бюлетенів, які не підлягають врахуванню зібрала понад сотню. ТЪ поцікавився у територіальної виборчої комісії Кременчуцького району з чим пов'язана така кількість не врахованих бюлетенів. Як з'ясувалося 137 бюлетенів з трьох округів, які знаходяться у Кременчуці, під час друку були поміняні місцями. Наприклад бюлетені з першого округу потрапили до другого або третього округу.