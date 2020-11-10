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Кременчук, Місцеві вибори 2020

Кременчук не побив рекорд зіпсованих бюлетенів на виборах

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 469

 

Комісії опублікували протоколи щодо кількості виборців та голосів

Зіпсованих бюлетенів у Кременчуці та районі цього року була в межах норми, а ось плутанина з округами дала про себе знати. Територіальні виборчі комісії у Кременчуці та Кременчуцькому районі опублікували протоколи голосування з місцевих виборів. Згідно з офіційною інформацією у Кременчуці з 89 дільниць не дійсними бюлетенів визнали лише - 3 437 за політичні партії до Кременчуцької міської ради та 1 392 бюлетені за міського голову.


Оскільки вибори відбувалися за новою системою, позначку ставили не лише за партію, а й кандидата, очікували, що кількість зіпсованих бюлетенів буде рекордною. Проте кременчужани не змогли побити кількість зіпсованих бюлетенів у 2015 році. Тоді рекордна кількість бюлетенів - 5 167 (9,6%) - була визнана недійсними.


У Кременчуцькому районі кількість не дійсних бюлетенів була рівною на всіх шести округах. Зальна кількість не дійсних бюлетенів - 8 725.


Якщо кількість не дійсних бюлетенів не била рекордів, то кількість бюлетенів, які не підлягають врахуванню зібрала понад сотню. ТЪ поцікавився у територіальної виборчої комісії Кременчуцького району з чим пов'язана така кількість не врахованих бюлетенів. Як з'ясувалося 137 бюлетенів з трьох округів, які знаходяться у Кременчуці, під час друку були поміняні місцями. Наприклад бюлетені з першого округу потрапили до другого або третього округу.

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Автор: Альона Душенко
Теги: вибори голосування бюлетені
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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