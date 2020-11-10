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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці умільці рятують життя, використовуючи 3D-принтер: виробляють деталі для апарату ШВЛ

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 695

 

 ТЪ дізнався про нові технології, які врятують ще не одне людське життя

У Кременчуці є люди, які дуже вміло використовують нові технології. Зараз вже йде розробка і виготовлення трубок, які поєднують апарат штучного дихання ШВЛ та маски для «снорклінгу». Як нам розповів підприємець Олексій Рухлядєв - він разом з другом Ігорем Зайковим, який робив модель, вже зробили понад 12 замовлень на такі трубки, які допоможуть людям.


  


Олексій домовляється з лікарнями, які до них звертаються, а його друг Сергій Гориславець друкує на 3D-принтері пластикову трубку. Раніше вони використовували цей пристрій виключно для виготовлення невеличких фігурок, пов'язаних з гейм-індустрією. Але важкі часи вимагають сміливих рішень. Звичне використання самих масок для «снорклінгу»  – це занурення у воду, вони повністю герметичні та ідеально виконують функцію передачі кисню. Пристрій для підводного плавання закупають окремо.


 


Олексій каже, що не є автором ідеї і навіть не пам'ятає звідки вона запозичена, але впевнений, що цей винахід допоможе багатьом кременчужанам.

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Автор: Артем Кравченко Фото: Олексій Рухлядєв
Теги: коронавірус 3D-печать
компанія «Інтера Люкс»

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