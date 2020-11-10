У Кременчуці умільці рятують життя, використовуючи 3D-принтер: виробляють деталі для апарату ШВЛ

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 695

У Кременчуці є люди, які дуже вміло використовують нові технології. Зараз вже йде розробка і виготовлення трубок, які поєднують апарат штучного дихання ШВЛ та маски для «снорклінгу». Як нам розповів підприємець Олексій Рухлядєв - він разом з другом Ігорем Зайковим, який робив модель, вже зробили понад 12 замовлень на такі трубки, які допоможуть людям.









Олексій домовляється з лікарнями, які до них звертаються, а його друг Сергій Гориславець друкує на 3D-принтері пластикову трубку. Раніше вони використовували цей пристрій виключно для виготовлення невеличких фігурок, пов'язаних з гейм-індустрією. Але важкі часи вимагають сміливих рішень. Звичне використання самих масок для «снорклінгу» – це занурення у воду, вони повністю герметичні та ідеально виконують функцію передачі кисню. Пристрій для підводного плавання закупають окремо.









Олексій каже, що не є автором ідеї і навіть не пам'ятає звідки вона запозичена, але впевнений, що цей винахід допоможе багатьом кременчужанам.