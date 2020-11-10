За добу в Україні 10 179 нових випадків COVID-19, з них 518 - на Полтавщині

В області за добу померло 12 коронавірусних хворих
10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 10 листопада, повідомляє МОЗ. З них дітей - 410, медпрацівників – 445.
Також за останню добу:
- госпіталізовано – 1 252 особи;
- летальних випадків – 191;
- одужало – 5 514 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 68 962 (зокрема методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 479 197 осіб;
- одужало – 214 657 осіб;
- летальних випадків – 8 756;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 45 667 випадків;
- Вінницька область – 12 765 випадків;
- Волинська область – 16 821 випадок;
- Дніпропетровська область – 18 324 випадки;
- Донецька область – 14 578 випадків;
- Житомирська область – 19 616 випадків;
- Закарпатська область – 17 620 випадків;
- Запорізька область – 14 693 випадки;
- Івано-Франківська область – 25 054 випадки;
- Київська область – 21 038 випадків;
- Кіровоградська область – 3 204 випадки;
- Луганська область – 4 643 випадки;
- Львівська область – 34 304 випадки;
- Миколаївська область – 10 787 випадків;
- Одеська область – 29 336 випадків;
- Полтавська область – 12 723 випадки;
- Рівненська область – 22 622 випадки;
- Сумська область – 15 297 випадків;
- Тернопільська область – 22 389 випадків;
- Харківська область – 44 466 випадків;
- Херсонська область – 5 833 випадки;
- Хмельницька область – 20 328 випадків;
- Черкаська область – 10 919 випадків;
- Чернівецька область – 25 835 випадків;
- Чернігівська область – 10 335 випадків.
За минулу добу зареєстровано 518 новиих випадків COVID-19. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 12 723 випадки захворювання на COVID-19.
Одужали 5650 (+205 за добу) жителів області, продовжують лікування 6827 людей, зокрема 166 дітей.
Всього зареєстровано 246 летальних випадків, нових за добу – 12 (Полтава – 4; Кременчук – 3; Горішні Плавні – 2; Пирятинський район – 2; Решетилівський район – 1).
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
- Полтава – 6176 (165 нових випадків),
- Кременчук – 1793 (33 нові випадки),
- Полтавський район – 535 (30 нових випадків),
- Миргород – 406 (10 нових випадків),
- Горішні Плавні – 363 (48 нових випадків),
- Лубни – 290 (21 новий випадок),
- Зіньківський район – 286 (40 нових випадків),
- Лохвицький район – 282 (3 нові випадки),
- Котелевський район – 249 (28 нових випадків),
- Диканський район – 176 (15 нових випадків),
- Кременчуцький район – 176 (6 нових випадків),
- Хорольський район – 162 (9 нових випадків),
- Новосанжарський район – 155 (10 нових випадків),
- Решетилівський район – 148 (15 нових випадків),
- Глобинський район – 138 (9 нових випадків),
- Шишацький район – 138 (16 нових випадків),
- Кобеляцький район – 132 (16 нових випадків),
- Великобагачанський район – 127,
- Карлівський район – 113 (1 новий випадок),
- Миргородський район – 101 (7 нових випадків),
- Лубенський район – 96 (4 нові випадки),
- Пирятинський район – 96 (9 нових випадків),
- Чутівський район – 91 (1 новий випадок),
- Машівський район – 86 (2 нові випадки),
- Гадяч – 84,
- Гребінківський район – 76 (1 новий випадок),
- Козельщинський район – 62 (6 нових випадків),
- Гадяцький район – 59,
- Семенівський район – 47 (3 нові випадки),
- Чорнухинський район – 42 (8 нових випадків),
- Оржицький район – 38 (2 нові випадки).
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування):
- Великобагачанський – 98,
- Гадяч – 23,
- Гадяцький – 21,
- Глобинський – 39,
- Гребінківський – 18,
- Диканський – 61,
- Зіньківський – 157,
- Карлівський – 55,
- Кобеляцький – 45,
- Козельщинський – 28,
- Горішні Плавні – 181,
- Котелевський – 116,
- Кременчук – 1125,
- Кременчуцький – 107,
- Лохвицький – 62,
- Лубни – 129,
- Лубенський – 47,
- Машівський – 22,
- Миргород – 176,
- Миргородський – 47,
- Новосанжарський – 56,
- Оржицький – 9,
- Пирятинський – 66,
- Полтава – 3611,
- Полтавський – 327,
- Решетилівський – 47,
- Семенівський – 11,
- Хорольський – 22,
- Чорнухинський – 32,
- Чутівський – 49,
- Шишацький – 40.
Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить 37,5%.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: дезінфікувати руки, носити маски, тримати соціальну дистанцію!