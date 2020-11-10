Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.11.2020 13:30
Підтверджені:
Україна479197
Кременчук1839
Хворі:
Україна255784
Кременчук1061
Одужало:
Україна214657
Кременчук728
Померло:
Україна8756
Кременчук50
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні 10 179 нових випадків COVID-19, з них 518 - на Полтавщині

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 1 103

 

В області за добу померло 12 коронавірусних хворих

10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 10 листопада, повідомляє МОЗ. З них дітей - 410, медпрацівників – 445.


Також за останню добу:

  • госпіталізовано – 1 252 особи;
  • летальних випадків – 191;
  • одужало – 5 514 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 68 962 (зокрема методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 479 197 осіб;
  • одужало – 214 657 осіб;
  • летальних випадків – 8 756;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 45 667 випадків;
  • Вінницька область – 12 765 випадків;
  • Волинська область – 16 821 випадок;
  • Дніпропетровська область – 18 324 випадки;
  • Донецька область – 14 578 випадків;
  • Житомирська область – 19 616 випадків;
  • Закарпатська область – 17 620 випадків;
  • Запорізька область – 14 693 випадки;
  • Івано-Франківська область – 25 054 випадки;
  • Київська область – 21 038 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 204 випадки;
  • Луганська область – 4 643 випадки;
  • Львівська область – 34 304 випадки;
  • Миколаївська область – 10 787 випадків;
  • Одеська область – 29 336 випадків;
  • Полтавська область – 12 723 випадки;
  • Рівненська область – 22 622 випадки;
  • Сумська область – 15 297 випадків;
  • Тернопільська область – 22 389 випадків;
  • Харківська область – 44 466 випадків;
  • Херсонська область – 5 833 випадки;
  • Хмельницька область – 20 328 випадків;
  • Черкаська область – 10 919 випадків;
  • Чернівецька область – 25 835 випадків;
  • Чернігівська область – 10 335 випадків.


  


За минулу добу зареєстровано 518 новиих випадків COVID-19. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 12 723 випадки захворювання на COVID-19.


Одужали 5650 (+205 за добу) жителів області, продовжують лікування 6827 людей, зокрема 166 дітей.


Всього зареєстровано 246 летальних випадків, нових за добу – 12 (Полтава – 4; Кременчук – 3; Горішні Плавні – 2; Пирятинський район – 2; Решетилівський район – 1).


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

  • Полтава – 6176 (165 нових випадків),
  • Кременчук – 1793 (33 нові випадки),
  • Полтавський район – 535 (30 нових випадків),
  • Миргород – 406 (10 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 363 (48 нових випадків),
  • Лубни – 290 (21 новий випадок),
  • Зіньківський район – 286 (40 нових випадків),
  • Лохвицький район – 282 (3 нові випадки),
  • Котелевський район – 249 (28 нових випадків),
  • Диканський район – 176 (15 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 176 (6 нових випадків),
  • Хорольський район – 162 (9 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 155 (10 нових випадків),
  • Решетилівський район – 148 (15 нових випадків),
  • Глобинський район – 138 (9 нових випадків),
  • Шишацький район – 138 (16 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 132 (16 нових випадків),
  • Великобагачанський район – 127,
  • Карлівський район – 113 (1 новий випадок),
  • Миргородський район – 101 (7 нових випадків),
  • Лубенський район – 96 (4 нові випадки),
  • Пирятинський район – 96 (9 нових випадків),
  • Чутівський район – 91 (1 новий випадок),
  • Машівський район – 86 (2 нові випадки),
  • Гадяч – 84,
  • Гребінківський район – 76 (1 новий випадок),
  • Козельщинський район – 62 (6 нових випадків),
  • Гадяцький район – 59,
  • Семенівський район – 47 (3 нові випадки),
  • Чорнухинський район – 42 (8 нових випадків),
  • Оржицький район – 38 (2 нові випадки).

 

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування):

  • Великобагачанський – 98,
  • Гадяч – 23,
  • Гадяцький – 21,
  • Глобинський – 39,
  • Гребінківський – 18,
  • Диканський – 61,
  • Зіньківський – 157,
  • Карлівський – 55,
  • Кобеляцький – 45,
  • Козельщинський – 28,
  • Горішні Плавні – 181,
  • Котелевський – 116,
  • Кременчук – 1125,
  • Кременчуцький – 107,
  • Лохвицький – 62,
  • Лубни – 129,
  • Лубенський – 47,
  • Машівський – 22,
  • Миргород – 176,
  • Миргородський – 47,
  • Новосанжарський – 56,
  • Оржицький – 9,
  • Пирятинський – 66,
  • Полтава – 3611,
  • Полтавський – 327,
  • Решетилівський – 47,
  • Семенівський – 11,
  • Хорольський – 22,
  • Чорнухинський – 32,
  • Чутівський – 49,
  • Шишацький – 40.

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить 37,5%.


Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: дезінфікувати руки, носити маски, тримати соціальну дистанцію!

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

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