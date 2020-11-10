За добу в Україні 10 179 нових випадків COVID-19, з них 518 - на Полтавщині

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В області за добу померло 12 коронавірусних хворих

10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 10 листопада, повідомляє МОЗ. З них дітей - 410, медпрацівників – 445.



Також за останню добу:

госпіталізовано – 1 252 особи;

летальних випадків – 191;

одужало – 5 514 осіб;

здійснено тестувань за добу – 68 962 (зокрема методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 479 197 осіб;

одужало – 214 657 осіб;

летальних випадків – 8 756;

проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.



Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 45 667 випадків;

Вінницька область – 12 765 випадків;

Волинська область – 16 821 випадок;

Дніпропетровська область – 18 324 випадки;

Донецька область – 14 578 випадків;

Житомирська область – 19 616 випадків;

Закарпатська область – 17 620 випадків;

Запорізька область – 14 693 випадки;

Івано-Франківська область – 25 054 випадки;

Київська область – 21 038 випадків;

Кіровоградська область – 3 204 випадки;

Луганська область – 4 643 випадки;

Львівська область – 34 304 випадки;

Миколаївська область – 10 787 випадків;

Одеська область – 29 336 випадків;

Полтавська область – 12 723 випадки;

Рівненська область – 22 622 випадки;

Сумська область – 15 297 випадків;

Тернопільська область – 22 389 випадків;

Харківська область – 44 466 випадків;

Херсонська область – 5 833 випадки;

Хмельницька область – 20 328 випадків;

Черкаська область – 10 919 випадків;

Чернівецька область – 25 835 випадків;

Чернігівська область – 10 335 випадків.









За минулу добу зареєстровано 518 новиих випадків COVID-19. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 12 723 випадки захворювання на COVID-19.



Одужали 5650 (+205 за добу) жителів області, продовжують лікування 6827 людей, зокрема 166 дітей.



Всього зареєстровано 246 летальних випадків, нових за добу – 12 (Полтава – 4; Кременчук – 3; Горішні Плавні – 2; Пирятинський район – 2; Решетилівський район – 1).



Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

Полтава – 6176 (165 нових випадків),

Кременчук – 1793 (33 нові випадки),

Полтавський район – 535 (30 нових випадків),

Миргород – 406 (10 нових випадків),

Горішні Плавні – 363 (48 нових випадків),

Лубни – 290 (21 новий випадок),

Зіньківський район – 286 (40 нових випадків),

Лохвицький район – 282 (3 нові випадки),

Котелевський район – 249 (28 нових випадків),

Диканський район – 176 (15 нових випадків),

Кременчуцький район – 176 (6 нових випадків),

Хорольський район – 162 (9 нових випадків),

Новосанжарський район – 155 (10 нових випадків),

Решетилівський район – 148 (15 нових випадків),

Глобинський район – 138 (9 нових випадків),

Шишацький район – 138 (16 нових випадків),

Кобеляцький район – 132 (16 нових випадків),

Великобагачанський район – 127,

Карлівський район – 113 (1 новий випадок),

Миргородський район – 101 (7 нових випадків),

Лубенський район – 96 (4 нові випадки),

Пирятинський район – 96 (9 нових випадків),

Чутівський район – 91 (1 новий випадок),

Машівський район – 86 (2 нові випадки),

Гадяч – 84,

Гребінківський район – 76 (1 новий випадок),

Козельщинський район – 62 (6 нових випадків),

Гадяцький район – 59,

Семенівський район – 47 (3 нові випадки),

Чорнухинський район – 42 (8 нових випадків),

Оржицький район – 38 (2 нові випадки).

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування):

Великобагачанський – 98,

Гадяч – 23,

Гадяцький – 21,

Глобинський – 39,

Гребінківський – 18,

Диканський – 61,

Зіньківський – 157,

Карлівський – 55,

Кобеляцький – 45,

Козельщинський – 28,

Горішні Плавні – 181,

Котелевський – 116,

Кременчук – 1125,

Кременчуцький – 107,

Лохвицький – 62,

Лубни – 129,

Лубенський – 47,

Машівський – 22,

Миргород – 176,

Миргородський – 47,

Новосанжарський – 56,

Оржицький – 9,

Пирятинський – 66,

Полтава – 3611,

Полтавський – 327,

Решетилівський – 47,

Семенівський – 11,

Хорольський – 22,

Чорнухинський – 32,

Чутівський – 49,

Шишацький – 40.

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить 37,5%.



Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: дезінфікувати руки, носити маски, тримати соціальну дистанцію!