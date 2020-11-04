У Кременчуці пікетуватимуть під мерією з вимогою повернути літературу до обов’язкового ЗНО

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 542

Завтра, 9 листопада, кременчужани проведуть акцію на захист української мови і літератури. Як повідомили організатори на сторінці у фейсбуці Правий сектор Полтавщина, акція розпочнеться о 12.00 перед центральним входом у міську раду.





Основна з вимог - повернення української літератури до обов'язкового ЗНО та відставка міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.





- Одним з інструментів плекання спільного українського світогляду в українців є вивчення української літератури. Предмет української літератури в школі – це не просто читання книжок – це формування спільного погляду на минуле, це аналіз причинно-наслідкових зв’язків, це формування спільного погляду на майбутнє. Українська література – це націєцентричний державотворчий предмет, який формує українську ідентичність, відмінну від російської ідентичності. - йдеться у повідомленні. - 9 листопада 2020 року в День української мови і писемності закликаємо українську інтелігенцію, письменників, освітян, молодь, - усіх небайдужих вийти з протестними акціями у Києві під стіни Кабінету міністрів, а в інших містах і селищах до обласних та районних державних адміністрацій одночасно о 12.00 по всій Україні. Наші вимоги: відставка міністра освіти і науки Шкарлета та повернення української літератури в обов’язкове ЗНО.