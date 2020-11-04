COVID-19 та пневмонія: який рівень захворюваності у Кременчуці станом на 6 листопада

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 1 152

Як показали ІФА-тести, у 1079 кременчужан вже є імунітет до коронавірусу

6 листопада на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації керівник управління охорони здоров'я Максим Середа сповістив про рівень захворюваності у місті та роботу місцевої лабораторії.

Наразі на стаціонарному лікуванні в кременчуцьких лікарнях з пневмонією перебуває 132 кременчужанина, у 41 із них тяжкий перебіг хвороби. Зокрема, в інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцька» лікується найбільше людей з таким діагнозом – 54, 24 – у тяжкому стані. Окрім того, 48 пацієнтів із діагнозом «пневмонія» отримують кисневу підтримку.





- Кожного тижня ми відмічаємо, що пацієнти надходять у більш тяжкому стані, причому розвивається таке ускладнення як пневмонія буквально за декілька днів. Тобто такий швидкий розвиток хвороби, - зазначив Максим Середа.





За попередню добу зі скаргами на ГРВІ до лікарів на амбулаторному прийомі звернулися 90 дорослих і 56 дітей.





Станом на 6 листопада у лікарнях Кременчука лежить 64 пацієнти з підтвердженим COVID-19, 854 хворих на цю інфекцію отримують лікування в амбулаторних умовах під наглядом сімейних лікарів, 698 громадян одужали, 41 особа померла.





В середньому за добу в лабораторному центрі нашого міста проводиться 200-210 досліджень на виявлення COVID-19. За попередню добу направили на дослідження 175 зразків біоматеріалів, але зробили 210. Справа в тому, що за декілька днів з'явилася невелика черга, адже щоденно направляли по 240-250 аналізів, і лаборантам іноді доводилося працювати до 21.00. Фактично висновки по 90% цих обстежень надаються день у день. За весь період в Кременчуці виконали 9 465 ПЛР-обстежень, із них позитивних – 1 686.





За словами пана Середи, зараз лабораторія Кременчука, де роблять ПЛР-тести, очікує видільну станцію – це обладнання, яке дозволить збільшити потужність лабораторії на 50-100 аналізів в день.



Наразі ІФА-методом проводять майже вдвічі більше досліджень, ніж ПЛР: їх уже виконано понад 18 тисяч. За весь час з 7 468 проведених ІФА-тестів на імуноглобулін G, який показує сформований імунітет до коронавірусу, було 1079 позитивних аналізів. А це говорить про те, що із тих, хто обстежувався, кожен сьомий кременчужанин вже перехворів на коронавірус, в тому числі у безсимптомному вигляді.