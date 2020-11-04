В Кременчуге на Леси Украинки столкнулось 4 машины

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В Кременчуге на Леси Украинки столкнулось 4 машины, все легковушки. Авария произошла сегодня, около 16:30.





Как сообщает патрульная полиция Кременчуга, в ДТП никто не пострадал. На месте патрульные.