Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.11.2020 23:00
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу виявили 9 721 нових випадків COVID-19

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 618 Коментарів: 1

 

На Полтавщині діагностували 258 випадків

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 304, медпрацівників – 468), повідомляє МОЗ.


Також за останню добу:

  • госпіталізовано – 1 517 осіб;
  • летальних випадків – 201;
  • одужало – 10 762 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 80 082 (в т.ч. методом ПЛР – 50 506, методом ІФА – 29 576).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 440 188 осіб;
  • одужало – 195 544 особи;
  • летальних випадків – 8 125;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 521 175.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ - 42 375 випадків;
  • Вінницька область – 11 923 випадки;
  • Волинська область – 15 313 випадків;
  • Дніпропетровська область – 17 014 випадків;
  • Донецька область – 13 128 випадків;
  • Житомирська область – 17 189 випадків;
  • Закарпатська область – 16 268 випадків;
  • Запорізька область – 12 196 випадків;
  • Івано-Франківська область – 23 032 випадки;
  • Київська область – 18 763 випадки;
  • Кіровоградська область – 2 891 випадок;
  • Луганська область – 4 214 випадків;
  • Львівська область – 32 425 випадків;
  • Миколаївська область – 9 605 випадків;
  • Одеська область – 27 392 випадки;
  • Полтавська область – 11 337 випадків;
  • Рівненська область – 21 026 випадків;
  • Сумська область – 13 635 випадків;
  • Тернопільська область – 21 708 випадків;
  • Харківська область – 41 131 випадок;
  • Херсонська область – 5 027 випадків;
  • Хмельницька область – 18 438 випадків;
  • Черкаська область – 10 292 випадки;
  • Чернівецька область – 24 079 випадків;
  • Чернігівська область – 9 787 випадків.

 


За добу на Полтавщині діагностували 258 випадків COVID-19. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 11 337 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 5320 жителів області, продовжують лікування 5797 людей, зокрема 154 дитини.


Всього зареєстровано 220 летальних випадків, нових за добу – 6 (Полтава, Лубни; Котелевський, Машівський, Полтавський, Пирятинський райони).


За минулу добу зареєстровано 258 нових випадків.


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

  • Полтава – 5766 (73 нові випадки),
  • Кременчук – 1540 (32 нові випадки),
  • Полтавський район – 468 (15 нових випадків),
  • Миргород – 370 (13 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 294 (10 нових випадків),
  • Лохвицький район – 241 (10 нових випадків),
  • Лубни – 226 (8 нових випадків),
  • Зіньківський район – 210 (2 нові випадки),
  • Котелевський район – 197 (4 нові випадки),
  • Кременчуцький район – 160 (9 нових випадків),
  • Диканський район – 146 (10 нових випадків),
  • Хорольський район – 146 (4 нові випадки),
  • Новосанжарський район – 127,
  • Великобагачанський район – 124 (12 нових випадків),
  • Глобинський район – 121 (7 нових випадків),
  • Решетилівський район – 120 (4 нові випадки),
  • Шишацький район – 115 (1 новий випадок),
  • Карлівський район – 109 (3 нові випадки),
  • Кобеляцький район – 109,
  • Миргородський район – 92 (6 нових випадків),
  • Лубенський район – 87 (2 нові випадки),
  • Гадяч – 80 (1 новий випадок),
  • Машівський район – 77 (1 новий випадок),
  • Пирятинський район – 74 (5 нових випадків),
  • Чутівський район – 68 (13 нових випадків),
  • Гребінківський район – 64,
  • Гадяцький район – 52 (1 новий випадок),
  • Козельщинський район – 48,
  • Семенівський район – 42 (4 нові випадки),
  • Оржицький район – 34 (1 новий випадок),
  • Чорнухинський район – 30 (7 нових випадків).

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

  • Великобагачанський – 95,
  • Гадяч – 22,
  • Гадяцький – 16,
  • Глобинський – 34,
  • Гребінківський – 6,
  • Диканський – 31,
  • Зіньківський – 81,
  • Карлівський 56,
  • Кобеляцький – 23,
  • Козельщинський – 18,
  • Горішні Плавні– 142,
  • Котелевський – 85,
  • Кременчук – 973,
  • Кременчуцький – 92,
  • Лохвицький – 30,
  • Лубни – 74,
  • Лубенський – 40,
  • Машівський – 13,
  • Миргород –150,
  • Миргородський – 39,
  • Новосанжарський – 37,
  • Оржицький – 6,
  • Пирятинський – 47,
  • Полтава – 3287,
  • Полтавський – 262,
  • Решетилівський – 35,
  • Семенівський – 10,
  • Хорольський – 20,
  • Чорнухинський – 20,
  • Чутівський – 26,
  • Шишацький – 27.


Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області.

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить 34,8%.


Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: дезінфікувати руки, носити маски, тримати соціальну дистанцію!

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

175
IIoJIKuJIo:
Сьогодні, 14:04

Если что то Полтавская область уже в красной зоне. Поздравляю всех носатых с iq ниже чем у ракушки.


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