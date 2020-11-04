В Україні за добу виявили 9 721 нових випадків COVID-19

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За минулу добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 304, медпрацівників – 468), повідомляє МОЗ.





Також за останню добу:

госпіталізовано – 1 517 осіб;

летальних випадків – 201;

одужало – 10 762 особи;

здійснено тестувань за добу – 80 082 (в т.ч. методом ПЛР – 50 506, методом ІФА – 29 576).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 440 188 осіб;

одужало – 195 544 особи;

летальних випадків – 8 125;

проведено ПЛР-тестувань – 3 521 175.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.





Кількість захворювань в регіонах:

Київ - 42 375 випадків;

Вінницька область – 11 923 випадки;

Волинська область – 15 313 випадків;

Дніпропетровська область – 17 014 випадків;

Донецька область – 13 128 випадків;

Житомирська область – 17 189 випадків;

Закарпатська область – 16 268 випадків;

Запорізька область – 12 196 випадків;

Івано-Франківська область – 23 032 випадки;

Київська область – 18 763 випадки;

Кіровоградська область – 2 891 випадок;

Луганська область – 4 214 випадків;

Львівська область – 32 425 випадків;

Миколаївська область – 9 605 випадків;

Одеська область – 27 392 випадки;

Полтавська область – 11 337 випадків;

Рівненська область – 21 026 випадків;

Сумська область – 13 635 випадків;

Тернопільська область – 21 708 випадків;

Харківська область – 41 131 випадок;

Херсонська область – 5 027 випадків;

Хмельницька область – 18 438 випадків;

Черкаська область – 10 292 випадки;

Чернівецька область – 24 079 випадків;

Чернігівська область – 9 787 випадків.





За добу на Полтавщині діагностували 258 випадків COVID-19. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 11 337 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 5320 жителів області, продовжують лікування 5797 людей, зокрема 154 дитини.





Всього зареєстровано 220 летальних випадків, нових за добу – 6 (Полтава, Лубни; Котелевський, Машівський, Полтавський, Пирятинський райони).





За минулу добу зареєстровано 258 нових випадків.





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

Полтава – 5766 (73 нові випадки),

Кременчук – 1540 (32 нові випадки),

Полтавський район – 468 (15 нових випадків),

Миргород – 370 (13 нових випадків),

Горішні Плавні – 294 (10 нових випадків),

Лохвицький район – 241 (10 нових випадків),

Лубни – 226 (8 нових випадків),

Зіньківський район – 210 (2 нові випадки),

Котелевський район – 197 (4 нові випадки),

Кременчуцький район – 160 (9 нових випадків),

Диканський район – 146 (10 нових випадків),

Хорольський район – 146 (4 нові випадки),

Новосанжарський район – 127,

Великобагачанський район – 124 (12 нових випадків),

Глобинський район – 121 (7 нових випадків),

Решетилівський район – 120 (4 нові випадки),

Шишацький район – 115 (1 новий випадок),

Карлівський район – 109 (3 нові випадки),

Кобеляцький район – 109,

Миргородський район – 92 (6 нових випадків),

Лубенський район – 87 (2 нові випадки),

Гадяч – 80 (1 новий випадок),

Машівський район – 77 (1 новий випадок),

Пирятинський район – 74 (5 нових випадків),

Чутівський район – 68 (13 нових випадків),

Гребінківський район – 64,

Гадяцький район – 52 (1 новий випадок),

Козельщинський район – 48,

Семенівський район – 42 (4 нові випадки),

Оржицький район – 34 (1 новий випадок),

Чорнухинський район – 30 (7 нових випадків).

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

Великобагачанський – 95,

Гадяч – 22,

Гадяцький – 16,

Глобинський – 34,

Гребінківський – 6,

Диканський – 31,

Зіньківський – 81,

Карлівський 56,

Кобеляцький – 23,

Козельщинський – 18,

Горішні Плавні– 142,

Котелевський – 85,

Кременчук – 973,

Кременчуцький – 92,

Лохвицький – 30,

Лубни – 74,

Лубенський – 40,

Машівський – 13,

Миргород –150,

Миргородський – 39,

Новосанжарський – 37,

Оржицький – 6,

Пирятинський – 47,

Полтава – 3287,

Полтавський – 262,

Решетилівський – 35,

Семенівський – 10,

Хорольський – 20,

Чорнухинський – 20,

Чутівський – 26,

Шишацький – 27.





Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області.

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить 34,8%.





Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: дезінфікувати руки, носити маски, тримати соціальну дистанцію!