В Україні за добу виявили 9 721 нових випадків COVID-19

На Полтавщині діагностували 258 випадків
За минулу добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 304, медпрацівників – 468), повідомляє МОЗ.
Також за останню добу:
- госпіталізовано – 1 517 осіб;
- летальних випадків – 201;
- одужало – 10 762 особи;
- здійснено тестувань за добу – 80 082 (в т.ч. методом ПЛР – 50 506, методом ІФА – 29 576).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 440 188 осіб;
- одужало – 195 544 особи;
- летальних випадків – 8 125;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 521 175.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ - 42 375 випадків;
- Вінницька область – 11 923 випадки;
- Волинська область – 15 313 випадків;
- Дніпропетровська область – 17 014 випадків;
- Донецька область – 13 128 випадків;
- Житомирська область – 17 189 випадків;
- Закарпатська область – 16 268 випадків;
- Запорізька область – 12 196 випадків;
- Івано-Франківська область – 23 032 випадки;
- Київська область – 18 763 випадки;
- Кіровоградська область – 2 891 випадок;
- Луганська область – 4 214 випадків;
- Львівська область – 32 425 випадків;
- Миколаївська область – 9 605 випадків;
- Одеська область – 27 392 випадки;
- Полтавська область – 11 337 випадків;
- Рівненська область – 21 026 випадків;
- Сумська область – 13 635 випадків;
- Тернопільська область – 21 708 випадків;
- Харківська область – 41 131 випадок;
- Херсонська область – 5 027 випадків;
- Хмельницька область – 18 438 випадків;
- Черкаська область – 10 292 випадки;
- Чернівецька область – 24 079 випадків;
- Чернігівська область – 9 787 випадків.
За добу на Полтавщині діагностували 258 випадків COVID-19. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 11 337 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 5320 жителів області, продовжують лікування 5797 людей, зокрема 154 дитини.
Всього зареєстровано 220 летальних випадків, нових за добу – 6 (Полтава, Лубни; Котелевський, Машівський, Полтавський, Пирятинський райони).
За минулу добу зареєстровано 258 нових випадків.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
- Полтава – 5766 (73 нові випадки),
- Кременчук – 1540 (32 нові випадки),
- Полтавський район – 468 (15 нових випадків),
- Миргород – 370 (13 нових випадків),
- Горішні Плавні – 294 (10 нових випадків),
- Лохвицький район – 241 (10 нових випадків),
- Лубни – 226 (8 нових випадків),
- Зіньківський район – 210 (2 нові випадки),
- Котелевський район – 197 (4 нові випадки),
- Кременчуцький район – 160 (9 нових випадків),
- Диканський район – 146 (10 нових випадків),
- Хорольський район – 146 (4 нові випадки),
- Новосанжарський район – 127,
- Великобагачанський район – 124 (12 нових випадків),
- Глобинський район – 121 (7 нових випадків),
- Решетилівський район – 120 (4 нові випадки),
- Шишацький район – 115 (1 новий випадок),
- Карлівський район – 109 (3 нові випадки),
- Кобеляцький район – 109,
- Миргородський район – 92 (6 нових випадків),
- Лубенський район – 87 (2 нові випадки),
- Гадяч – 80 (1 новий випадок),
- Машівський район – 77 (1 новий випадок),
- Пирятинський район – 74 (5 нових випадків),
- Чутівський район – 68 (13 нових випадків),
- Гребінківський район – 64,
- Гадяцький район – 52 (1 новий випадок),
- Козельщинський район – 48,
- Семенівський район – 42 (4 нові випадки),
- Оржицький район – 34 (1 новий випадок),
- Чорнухинський район – 30 (7 нових випадків).
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):
- Великобагачанський – 95,
- Гадяч – 22,
- Гадяцький – 16,
- Глобинський – 34,
- Гребінківський – 6,
- Диканський – 31,
- Зіньківський – 81,
- Карлівський 56,
- Кобеляцький – 23,
- Козельщинський – 18,
- Горішні Плавні– 142,
- Котелевський – 85,
- Кременчук – 973,
- Кременчуцький – 92,
- Лохвицький – 30,
- Лубни – 74,
- Лубенський – 40,
- Машівський – 13,
- Миргород –150,
- Миргородський – 39,
- Новосанжарський – 37,
- Оржицький – 6,
- Пирятинський – 47,
- Полтава – 3287,
- Полтавський – 262,
- Решетилівський – 35,
- Семенівський – 10,
- Хорольський – 20,
- Чорнухинський – 20,
- Чутівський – 26,
- Шишацький – 27.
Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області.
Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить 34,8%.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: дезінфікувати руки, носити маски, тримати соціальну дистанцію!