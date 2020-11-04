На Полтавщині загинув пішохід, який вийшовши на трасу в неосвітленому місці

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На Полтавщині загинув пішохід, який вийшов на трасу в неосвітленому місці поза межами пішохідного переходу. Про це повідомляє департамент цивільного захисту Полтавської ОДА.





42-річного чоловіка збила вантажівка Volvо. Аварія сталася 5 листопада близько 18.00 на трасі Київ – Харків поблизу с. Новаки Лубенського району. Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм помер на місці події.





За інформацією Головного управління Національної Поліції у Полтавській області, відкрито кримінальне провадження за ст. 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Обставини події встановлюють.