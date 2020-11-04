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На Полтавщині загинув пішохід, який вийшовши на трасу в неосвітленому місці

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 542

 

Обставини ДТП встановлюють

На Полтавщині загинув пішохід, який вийшов на трасу в неосвітленому місці поза межами пішохідного переходу. Про це повідомляє департамент цивільного захисту Полтавської ОДА. 


42-річного чоловіка збила вантажівка Volvо. Аварія сталася 5 листопада близько 18.00 на трасі Київ – Харків поблизу с. Новаки Лубенського району. Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм помер на місці події.


За інформацією Головного управління Національної Поліції у Полтавській області, відкрито кримінальне провадження за ст. 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Обставини події встановлюють. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавскій області
Теги: дтп аварія смерть
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