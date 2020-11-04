14-річні кременчужани зможуть змінити не лише ім'я, але й по батькові

14-річні кременчужани можуть змінити не лише ім'я, але й по-батькові. В Україні 3-го листопада у другому читанні прийняли відповідний законопроект. «За» проголосували 259 депутатів.
Закон офіційно вступає в силу з 1 січня 2021 року, в ньому передбачається, що особа, яка досягла 16 років матиме право на власний розсуд змінити своє ім'я і по батькові. Зробити це можна і у 14 років, але за згодою батьків чи піклувальників.
До цього по-батькові можна було змінити лише в тому випадку, якщо батько сам змінив своє ім'я або ж відомості про нього, як про батька, були виключені з актового запису про народження.
Згідно закону:
Раніше законодавством була передбачена відносно вільна змога зміни імені або прізвища, однак прямо не передбачалось право змінювати на власний розсуд по батькові. Прийняття законопроекту українське законодавство наблизилось до міжнародних норм, а саме до вимог статті 8 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.