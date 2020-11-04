14-річні кременчужани зможуть змінити не лише ім'я, але й по батькові

Сьогодні, 07:34 Переглядів: 603

14-річні кременчужани можуть змінити не лише ім'я, але й по-батькові. В Україні 3-го листопада у другому читанні прийняли відповідний законопроект. «За» проголосували 259 депутатів.





Закон офіційно вступає в силу з 1 січня 2021 року, в ньому передбачається, що особа, яка досягла 16 років матиме право на власний розсуд змінити своє ім'я і по батькові. Зробити це можна і у 14 років, але за згодою батьків чи піклувальників.





До цього по-батькові можна було змінити лише в тому випадку, якщо батько сам змінив своє ім'я або ж відомості про нього, як про батька, були виключені з актового запису про народження.





Згідно закону:

змінити по батькові мають змогу всі кому виповнилось 16 років

з 14 років змінити по батькові можна тільки за згодою батьків

якщо у 14 – річної дитини є опікуни, зміна прізвища, свого імені або по батькові можлива за згодою опікунів.

якщо один із родичів буде проти зміни по батькові дитини, питання може вирішити орган опіки та піклування або суд; при цьому під час вирішення спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків по відношенню до дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміні по батькові інтересам дитини.

Раніше законодавством була передбачена відносно вільна змога зміни імені або прізвища, однак прямо не передбачалось право змінювати на власний розсуд по батькові. Прийняття законопроекту українське законодавство наблизилось до міжнародних норм, а саме до вимог статті 8 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.