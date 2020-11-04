Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці 29 нових випадків захворювання на коронавірус за добу

Вчора, 23:00 Переглядів: 301

Один кременчужанин помер

4 листопада в Кременчуці зареєстрували 29 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 13 жінок віком від 29 до 66 років та 14 чоловіків віком від 18 до 77 років. Також захворіло 2-місячне немовля та 9-річна дитина. 20 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 9 - лікуються в інфекційних шпиталях.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 59 пацієнтів. На жаль, один пацієнт помер.


Всього зареєстровано 1 579 випадків: одужало 665, померло 40.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

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