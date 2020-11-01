Треба більше гранатових красенів: прибули ще 2 тролейбуси на автономному ходу

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Невдовзі вони вийдуть на маршрут 26А+

Третього листопада Кременчуцьке тролейбусне управління отримало ще 2 тролейбуси на автономному ходу від білоруського виробника, повідомляє пресслужба мерії.





Комунальний парк пасажирського електротранспорту налічує вже 6 транспортних засобів білоруського виробництва.



Як зазначає директор КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» Олександр Вертюх, після проведення налагоджувальних робіт і обкатки, які займуть приблизно тиждень, новими тролейбусами підсилять маршрут №26А+.



Маршрут №26А+ з’єднує лівий та правий береги Кременчука - від Молодіжного до Крюкова. Проїхавши Крюківську сторону та мостовий перехід, він продовжує рухається тролейбусним маршрутом №3 до зупинки «Міський сад» і далі - до Молодіжного. Частину маршруту, де немає контактної мережі, тролейбуси рухаються на автономному ходу - проходять на акумуляторних батареях 20 км.





Найближчим часом також планується запустити комунальний транспорт із Молодіжного на Перший Занасип.



