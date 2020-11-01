Кубок чемпіонів України виставили у Кременчуцькому краєзнавчому музеї

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 697

Подивитися на 30-кілограмовий трофей можна до кінця листопада

Хокейний клуб «Кременчук» виграв XXVIII чемпіонат України – УХЛ Паріматч сезону-2019/20, за що отримав золоті медалі, а також Кубок чемпіонів України з хокею до наступного фіналу. З сьогоднішнього дня всі прихильники хокею зможуть подивитися головний український хокейний трофей в Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Про це повідомляє пресслужба хокейного клубу.





Музеї працює кожного дня з 9.00 до 16.30, окрім середи.





Головний приз українського хокею виготовлений із золота і срібла 999 проби, нікелю, латуні, малахіту, долерита, топазу, фіонітами, гірського кришталю й емалі. Він зроблений в підкресленому хокейному стилі: в центрі чаші з двох сторін зображені хокеїст і голкіпер, які обведені орнаментом. Також на кубку виблискують срібні зірочки в центрі з дорогоцінними камінцями - фіанітами. Ключки, на яких тримається чаша, вкриті золотим орнаментом, а на основі, зробленої з каменю долерита, на обідку кидається в очі напис: «Чемпіону України з хокею».





Підняти кубок вагою понад 30 кілограмів не простіше, ніж легендарний Кубок Стенлі, який поступається українському трофею у вазі майже вдвічі!





До речі, чемпіонський кубок України на прикладі Кубка Стенлі перехідний, а назви команд-переможців і їх склади гравіруються на чаші.





Незабаром на трофеї з’являться нанесені прізвища гравців, тренерів та менеджерів кременчуцької хокейної команди. Кубок буде у музеї щонайменше до кінця листопаду.