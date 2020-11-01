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Кременчук

«Можливо сьогодні саме той день?» – чому кременчужан зранку питають про це патрульні

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 261

 

... бо запрошують до своїх лав

До лав патрульної поліції Кременчука триває набір. І якщо ти завжди мріяв стояти на варті правопорядку – це твоя можливість. 


Вимоги до кандидатів:

  • громадянство України;
  • вік від 18 до 40 років;
  • повна загальна середня або вища освіта;
  • наявність посвідчення водія категорії «В»;
  • відсутність судимості.

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Автор: Юлия Волынская
Теги: поліція патрульна поліція набір
компанія «Інтера Люкс»

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