«Можливо сьогодні саме той день?» – чому кременчужан зранку питають про це патрульні

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 261

... бо запрошують до своїх лав

До лав патрульної поліції Кременчука триває набір. І якщо ти завжди мріяв стояти на варті правопорядку – це твоя можливість.





Вимоги до кандидатів:

громадянство України;

вік від 18 до 40 років;

повна загальна середня або вища освіта;

наявність посвідчення водія категорії «В»;

відсутність судимості.

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