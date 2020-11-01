«Можливо сьогодні саме той день?» – чому кременчужан зранку питають про це патрульні
Сьогодні, 13:31
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... бо запрошують до своїх лав
До лав патрульної поліції Кременчука триває набір. І якщо ти завжди мріяв стояти на варті правопорядку – це твоя можливість.
Вимоги до кандидатів:
- громадянство України;
- вік від 18 до 40 років;
- повна загальна середня або вища освіта;
- наявність посвідчення водія категорії «В»;
- відсутність судимості.
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