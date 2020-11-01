Феєрично увірвалася на ринг: Аліса Бажукова завоювала пояс, здолавши суперницю на голову вище

Кременчуцька спортсменка Аліса Бажукова завоювала пояс Відкритого чемпіонату України з кікбоксінгу Федерації WKF Ukraine. Суперницею нашої «лисиці» стала титулована австрійка спортсменка Александра Петре на прізвисько «Годзілла».
Вона була на голову вище кременчужанки.
Бій відбувся у Першотравенську Дніпропетровської області.
У бою за титул чемпіона Європи перемогла кременчужанка Аліса Бажукова, яка є чемпіонкою світу з кікбоксингу та 15-разовою чемпіонкою України з кікбоксингу й тайського боксу.
Аліса ще рік тому планувала завершити кар'єру спортсменки й розвиватися як тренер, проте три місяці назад все змінилося.
За контрактом у Аліси заплановані ще два поєдинки з Александрою Петре. Найближчий має відбутися 27 березня у Відні.