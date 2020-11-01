Феєрично увірвалася на ринг: Аліса Бажукова завоювала пояс, здолавши суперницю на голову вище

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 255

Вітаємо нашу спортуменку з поверненням на ринг

Кременчуцька спортсменка Аліса Бажукова завоювала пояс Відкритого чемпіонату України з кікбоксінгу Федерації WKF Ukraine. Суперницею нашої «лисиці» стала титулована австрійка спортсменка Александра Петре на прізвисько «Годзілла».









Вона була на голову вище кременчужанки.









Бій відбувся у Першотравенську Дніпропетровської області.









У бою за титул чемпіона Європи перемогла кременчужанка Аліса Бажукова, яка є чемпіонкою світу з кікбоксингу та 15-разовою чемпіонкою України з кікбоксингу й тайського боксу.









Аліса ще рік тому планувала завершити кар'єру спортсменки й розвиватися як тренер, проте три місяці назад все змінилося.





- У нас з суперницею різниця у зрості та вазі - 17 кг і 22 см. Знала, що зможу, адже опираюсь на свій досвід та швидкість, - зауважила спортсменка.









За контрактом у Аліси заплановані ще два поєдинки з Александрою Петре. Найближчий має відбутися 27 березня у Відні.



