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Кременчук, Спорт, Топ-новость

Феєрично увірвалася на ринг: Аліса Бажукова завоювала пояс, здолавши суперницю на голову вище

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 255

 

Вітаємо нашу спортуменку з поверненням на ринг 

Кременчуцька спортсменка Аліса Бажукова завоювала пояс Відкритого чемпіонату України з кікбоксінгу Федерації WKF Ukraine. Суперницею нашої «лисиці» стала титулована австрійка спортсменка Александра Петре на прізвисько «Годзілла».



Вона була на голову вище кременчужанки.


 


Бій відбувся у Першотравенську Дніпропетровської області.



У бою за титул чемпіона Європи перемогла кременчужанка Аліса Бажукова, яка є чемпіонкою світу з кікбоксингу та 15-разовою чемпіонкою України з кікбоксингу й тайського боксу.


 


Аліса ще рік тому планувала завершити кар'єру спортсменки й розвиватися як тренер, проте три місяці назад все змінилося.


- У нас з суперницею різниця у зрості та вазі - 17 кг і 22 см. Знала, що зможу, адже опираюсь на свій досвід та швидкість, - зауважила спортсменка.


 


За контрактом у Аліси заплановані ще два поєдинки з Александрою Петре. Найближчий має відбутися 27 березня у Відні.


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Автор: Альона Душенко
Теги: кікбоксинг Аліса Бажукова Бажукова
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