Спортивні та дитячі майданчики у Потоках з'являться завдяки громадському бюджету

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 378

Зараз мешканці згуртовуються, щоб агрейдити комп'ютерний клас та зробити якісним харчування

З наступного 2021 року у Потоках, Малій Кохнівці та Придніпрянському можуть зявитися спортивні та дитячі майднчики. За інформацією Потоківського старостинського округу проєкти реалізують завдяки громадському бюджету.





В селі Придніпрянське з'явиться спортивний майданчик, а у селах Потоки і Мала Кохнівка сучасні дитячі майданчики. Завдяки активному електронному голосуванню та згуртованості, другий рік поспіль громада здобуває перемогу. В цьому році вже відбулась реалізація проектів-переможців у Бюджеті участі і Шкільному бюджеті.



Тепер громада згуртовується, щоб реалізувати ще три проєкти у Шкільному бюджеті участі: