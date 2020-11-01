Пригоди червоного ведмедика: ТЪ побував на майстер-класі з живопису Оксани Бойко

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Фото: Артем Коваленко

30 жовтня о 14.00 у Кременчуцькій художній галереї відбувся майстер-клас з малювання аквареллю, організований студією креативних мистецтв «ArtElf». Моделлю став один з найкращих витворів хендмейду студії - червоний ведмедик «Тедді».









Основна задача студії креативних мистецтв «ArtElf» - допомагати безробітним жінкам, пенсіонерам та охочим ділитися своєю творчістю. Організація проводить курси з флористики, виготовлення ляльок ручної роботи, живопису. Але їхня діяльність спрямована не лише на навчання креативній майстерності, а й на допомогу підприємцям-початківцям у створенні власної справи.









В центрі уваги була Оксана Бойко - організатор курсу акварелі і автор книги «Моя історія життя. Щоденник ведмедика Тедді», у якій йдеться про повсякденні пригоди червоного ведмедя. Оповідачем у ній виступає плюшевий ведмедик, який розказує історію своїх іграшкових «побратимів». Книгу можна вважати документальною, адже в ній охоплюється весь період існування друзів-ведмедів, виготовлених для малюків. Придбати її можна за 300 гривень особисто в авторки (можна, наприклад, написати їй у Facebook), а також книга доступна в дитячих бібліотеках міста.









Також презентувалися роботи Уляни та Яніни Ковган, їх авторські роботи, деякі листівки намальовані під час проходження курсу акварелі. Уляна Ковган створює листівки, зображаючи ведмедиків ручної роботи своєї матері Яніни. В вересні відбувся Київський фестиваль «Модна лялька», на якому Яніна Ковган презентувала свої та студійні роботи: чашки, акварелі, календар, іграшки. Наступним кроком буде показ робіт у німецькому місті Мюнстер, куди майстриню вже запросили. Учасників курсу було тринадцять - це був частковий показ витворів мистецтва організації. Багато з них узагалі вперше спробували це ремесло.









Тепер настала черга нових охочих приміряти на себе роль художника. На майстер-клас прийшло близько десятка людей, в основному - діти. Їм Оксана Бойко наочно показувала, як малювати чудернацьких перчиків-ведмедиків.

Наприкінці директорка галереї висловила подяку організаторам проєкту ПРОМІС і заявила, що збирається продовжувати допомогу тим, хто прагне творити. «ArtElf» знаходиться за адресою Першотравнева, 1.