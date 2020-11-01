Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 01.11.2020 21:00
Підтверджені:
Україна395440
Кременчук1436
Хворі:
Україна226693
Кременчук826
Одужало:
Україна161441
Кременчук576
Померло:
Україна7306
Кременчук34
Кременчук, Культура, Топ-новость

Пригоди червоного ведмедика: ТЪ побував на майстер-класі з живопису Оксани Бойко

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 296

 
Навчитися малювати може кожен
Фото: Артем Коваленко

30 жовтня о 14.00 у Кременчуцькій художній галереї відбувся майстер-клас з малювання аквареллю, організований студією креативних мистецтв «ArtElf». Моделлю став один з найкращих витворів хендмейду студії - червоний ведмедик «Тедді».


 


Основна задача студії креативних мистецтв «ArtElf» - допомагати безробітним жінкам, пенсіонерам та охочим ділитися своєю творчістю. Організація проводить курси з флористики, виготовлення ляльок ручної роботи, живопису. Але їхня діяльність спрямована не лише на навчання креативній майстерності, а й на допомогу підприємцям-початківцям у створенні власної справи. 


 


В центрі уваги була Оксана Бойко - організатор курсу акварелі і автор книги «Моя історія життя. Щоденник ведмедика Тедді», у якій йдеться про повсякденні пригоди червоного ведмедя. Оповідачем у ній виступає плюшевий ведмедик, який розказує історію своїх іграшкових «побратимів». Книгу можна вважати документальною, адже в ній охоплюється весь період існування друзів-ведмедів, виготовлених для малюків. Придбати її можна за 300 гривень особисто в авторки (можна, наприклад, написати їй у Facebook), а також книга доступна в дитячих бібліотеках міста. 


 


Також презентувалися роботи Уляни та Яніни Ковган, їх авторські роботи, деякі листівки намальовані під час проходження курсу акварелі. Уляна Ковган створює листівки, зображаючи ведмедиків ручної роботи своєї матері Яніни. В вересні відбувся Київський фестиваль «Модна лялька», на якому Яніна Ковган презентувала свої та студійні роботи: чашки, акварелі, календар, іграшки. Наступним кроком буде показ робіт у німецькому місті Мюнстер, куди майстриню вже запросили. Учасників курсу було тринадцять - це був частковий показ витворів мистецтва організації. Багато з них узагалі вперше спробували це ремесло.


 


Тепер настала черга нових охочих приміряти на себе роль художника. На майстер-клас прийшло близько десятка людей, в основному - діти. Їм Оксана Бойко наочно показувала, як малювати чудернацьких перчиків-ведмедиків. 

 

Наприкінці директорка галереї висловила подяку організаторам проєкту ПРОМІС і заявила, що збирається продовжувати допомогу тим, хто прагне творити. «ArtElf» знаходиться за адресою Першотравнева, 1.

1
Автор: Артем Кравченко, Богдан Волошко Фото: Артем Коваленко
Теги: мастер-класс художественная галерея Оксана Бойко
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх