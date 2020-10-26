За добу COVID-19 виявили у рекордної кількості українців – більше 8 тисяч

За Полтавщині захворіло ще +290 людей
МОЗ повідомляє, що в Україні за останню добу зафіксували 8 312 нових випадків коронавірусної інфекції – це черговий антирекорд, на Полтавщині – 290.
Станом на 30 жовтня в країні налічують 378 729 випадків захворювання на COVID-19. Загалом одужало 155 026 (+3 394) українців. Померло — 7 041 (+173).
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька обл — 10115 (+216)
- Волинська обл — 13326 (+237)
- Дніпропетровська обл — 14655 (+354)
- Донецька обл — 9643 (+466)
- Житомирська обл — 13866 (+348)
- Закарпатська обл — 14158 (+316)
- Запорізька обл — 9567 (+356)
- Івано-Франківська обл — 19981 (+385)
- Кіровоградська обл — 2398 (+90)
- м. Київ — 36768 (+741)
- Київська обл — 16119 (+339)
- Львівська обл — 29314 (+425)
- Луганська обл — 3575 (+93)
- Миколаївська обл — 7574 (+124)
- Одеська обл — 24116 (+493)
- Полтавська обл — 9220 (+290)
- Рівненська обл — 18857 (+339)
- Сумська обл — 11508 (+270)
- Тернопільська обл — 20411 (+300)
- Харківська обл — 35675 (+659)
- Херсонська обл — 3800 (+184)
- Хмельницька обл — 15227 (+521)
- Чернівецька обл — 21273 (+367)
- Черкаська обл — 8952 (+217)
- Чернігівська обл — 8631 (+182)
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 4849 (178 нових випадків за минулу добу),
- Кременчук – 1249 (27 нових випадків),
- Полтавський район – 370 (10 нових випадків),
- Миргород – 306 (4 нові випадки),
- Горішні Плавні – 214 (11 нових випадків),
- Лохвицький район – 208 (22 нові випадки),
- Лубни – 195 (7 нових випадків),
- Зіньківський район – 159 (10 нових випадків),
- Кременчуцький район – 139 (2 нові випадки),
- Котелевський район – 121 (1 новий випадок),
- Хорольський район – 110,
- Шишацький район – 102 (1 новий випадок),
- Кобеляцький район – 101 (1 новий випадок),
- Новосанжарський район – 101,
- Глобинський район – 97 (1 новий випадок),
- Диканський район – 97 (1 новий випадок),
- Решетилівський район – 96 (7 нових випадків),
- Миргородський район – 77 (1 новий випадок),
- Великобагачанський район – 73 (1 новий випадок),
- Лубенський район – 72 (2 нові випадки),
- Гадяч – 66,
- Машівський район – 64,
- Карлівський район – 57 (1 новий випадок),
- Гребінківський район – 54,
- Чутівський район – 50,
- Пирятинський район – 44,
- Гадяцький район – 41 (2 нові випадки),
- Козельщинський район – 37,
- Семенівський район – 33,
- Оржицький район – 22,
- Чорнухинський район – 16.
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування):
- Великобагачанський район – 55,
- Гадяч – 17,
- Гадяцький район – 12,
- Глобинський район – 38,
- Гребінківський район – 21,
- Диканський район – 22,
- Зіньківський район – 66,
- Карлівський район – 18,
- Кобеляцький район – 31,
- Козельщинський район – 15,
- Горішні Плавні – 115,
- Котелевський район – 37,
- Кременчук – 1008,
- Кременчуцький район – 79,
- Лохвицький район – 64,
- Лубни – 74,
- Лубенський район – 37,
- Машівський район – 15,
- Миргород – 119,
- Миргородський район – 30,
- Новосанжарський район – 29,
- Оржицький район – 12,
- Пирятинський район – 27,
- Полтава – 3037,
- Полтавський район – 188,
- Решетилівський район – 26,
- Семенівський район – 6,
- Хорольський район – 20,
- Чорнухинський район – 6,
- Чутівський район – 15,
- Шишацький район – 36.
Одужали 3 763 жителі області, продовжують лікування 5 275 людей, зокрема, 166 дітей. Всього зареєстрували 182 летальні випадки, нових за добу – 8 (Полтава – 2; Полтавський район – 2; Кременчук; Лубни, колишні Лохвицький, Решетилівський райони).