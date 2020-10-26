Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.10.2020 09:00
Підтверджені:
Україна348924
Кременчук1141
Хворі:
Україна199923
Кременчук664
Одужало:
Україна142537
Кременчук450
Померло:
Україна6464
Кременчук27
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у рекордної кількості українців – більше 8 тисяч

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 147

 

За Полтавщині захворіло ще +290 людей

МОЗ повідомляє, що в Україні за останню добу зафіксували 8 312 нових випадків коронавірусної інфекції – це черговий антирекорд, на Полтавщині – 290.


Станом на 30 жовтня в країні налічують 378 729 випадків захворювання на COVID-19. Загалом одужало 155 026 (+3 394) українців. Померло — 7 041 (+173).


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька обл — 10115 (+216)
  • Волинська обл — 13326 (+237)
  • Дніпропетровська обл — 14655 (+354)
  • Донецька обл — 9643 (+466)
  • Житомирська обл — 13866 (+348)
  • Закарпатська обл — 14158 (+316)
  • Запорізька обл — 9567 (+356)
  • Івано-Франківська обл — 19981 (+385)
  • Кіровоградська обл — 2398 (+90)
  • м. Київ — 36768 (+741)
  • Київська обл — 16119 (+339)
  • Львівська обл — 29314 (+425)
  • Луганська обл — 3575 (+93)
  • Миколаївська обл — 7574 (+124)
  • Одеська обл — 24116 (+493)
  • Полтавська обл — 9220 (+290)
  • Рівненська обл — 18857 (+339)
  • Сумська обл — 11508 (+270)
  • Тернопільська обл — 20411 (+300)
  • Харківська обл — 35675 (+659)
  • Херсонська обл — 3800 (+184)
  • Хмельницька обл — 15227 (+521)
  • Чернівецька обл — 21273 (+367)
  • Черкаська обл — 8952 (+217)
  • Чернігівська обл — 8631 (+182)

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 4849 (178 нових випадків за минулу добу),
  • Кременчук – 1249 (27 нових випадків),
  • Полтавський район – 370 (10 нових випадків),
  • Миргород – 306 (4 нові випадки),
  • Горішні Плавні – 214 (11 нових випадків),
  • Лохвицький район – 208 (22 нові випадки),
  • Лубни – 195 (7 нових випадків),
  • Зіньківський район – 159 (10 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 139 (2 нові випадки),
  • Котелевський район – 121 (1 новий випадок),
  • Хорольський район – 110,
  • Шишацький район – 102 (1 новий випадок),
  • Кобеляцький район – 101 (1 новий випадок),
  • Новосанжарський район – 101,
  • Глобинський район – 97 (1 новий випадок),
  • Диканський район – 97 (1 новий випадок),
  • Решетилівський район – 96 (7 нових випадків),
  • Миргородський район – 77 (1 новий випадок),
  • Великобагачанський район – 73 (1 новий випадок),
  • Лубенський район – 72 (2 нові випадки),
  • Гадяч – 66,
  • Машівський район – 64,
  • Карлівський район – 57 (1 новий випадок),
  • Гребінківський район – 54,
  • Чутівський район – 50,
  • Пирятинський район – 44,
  • Гадяцький район – 41 (2 нові випадки),
  • Козельщинський район – 37,
  • Семенівський район – 33,
  • Оржицький район – 22,
  • Чорнухинський район – 16.

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування):

  • Великобагачанський район – 55,
  • Гадяч – 17,
  • Гадяцький район – 12,
  • Глобинський район – 38,
  • Гребінківський район – 21,
  • Диканський район – 22,
  • Зіньківський район – 66,
  • Карлівський район – 18,
  • Кобеляцький район – 31,
  • Козельщинський район – 15,
  • Горішні Плавні – 115,
  • Котелевський район – 37,
  • Кременчук – 1008,
  • Кременчуцький район – 79,
  • Лохвицький район – 64,
  • Лубни – 74,
  • Лубенський район – 37,
  • Машівський район – 15,
  • Миргород – 119,
  • Миргородський район – 30,
  • Новосанжарський район – 29,
  • Оржицький район – 12,
  • Пирятинський район – 27,
  • Полтава – 3037,
  • Полтавський район – 188,
  • Решетилівський район – 26,
  • Семенівський район – 6,
  • Хорольський район – 20,
  • Чорнухинський район – 6,
  • Чутівський район – 15,
  • Шишацький район – 36.

Одужали 3 763 жителі області, продовжують лікування 5 275 людей, зокрема, 166 дітей. Всього зареєстрували 182 летальні випадки, нових за добу – 8 (Полтава – 2; Полтавський район – 2; Кременчук; Лубни, колишні Лохвицький, Решетилівський райони).

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика антирекорд
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх