За добу COVID-19 виявили у рекордної кількості українців – більше 8 тисяч

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За Полтавщині захворіло ще +290 людей

МОЗ повідомляє, що в Україні за останню добу зафіксували 8 312 нових випадків коронавірусної інфекції – це черговий антирекорд, на Полтавщині – 290.





Станом на 30 жовтня в країні налічують 378 729 випадків захворювання на COVID-19. Загалом одужало 155 026 (+3 394) українців. Померло — 7 041 (+173).





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл — 10115 (+216)

Волинська обл — 13326 (+237)

Дніпропетровська обл — 14655 (+354)

Донецька обл — 9643 (+466)

Житомирська обл — 13866 (+348)

Закарпатська обл — 14158 (+316)

Запорізька обл — 9567 (+356)

Івано-Франківська обл — 19981 (+385)

Кіровоградська обл — 2398 (+90)

м. Київ — 36768 (+741)

Київська обл — 16119 (+339)

Львівська обл — 29314 (+425)

Луганська обл — 3575 (+93)

Миколаївська обл — 7574 (+124)

Одеська обл — 24116 (+493)

Полтавська обл — 9220 (+290)

Рівненська обл — 18857 (+339)

Сумська обл — 11508 (+270)

Тернопільська обл — 20411 (+300)

Харківська обл — 35675 (+659)

Херсонська обл — 3800 (+184)

Хмельницька обл — 15227 (+521)

Чернівецька обл — 21273 (+367)

Черкаська обл — 8952 (+217)

Чернігівська обл — 8631 (+182)

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 4849 (178 нових випадків за минулу добу),

Кременчук – 1249 (27 нових випадків),

Полтавський район – 370 (10 нових випадків),

Миргород – 306 (4 нові випадки),

Горішні Плавні – 214 (11 нових випадків),

Лохвицький район – 208 (22 нові випадки),

Лубни – 195 (7 нових випадків),

Зіньківський район – 159 (10 нових випадків),

Кременчуцький район – 139 (2 нові випадки),

Котелевський район – 121 (1 новий випадок),

Хорольський район – 110,

Шишацький район – 102 (1 новий випадок),

Кобеляцький район – 101 (1 новий випадок),

Новосанжарський район – 101,

Глобинський район – 97 (1 новий випадок),

Диканський район – 97 (1 новий випадок),

Решетилівський район – 96 (7 нових випадків),

Миргородський район – 77 (1 новий випадок),

Великобагачанський район – 73 (1 новий випадок),

Лубенський район – 72 (2 нові випадки),

Гадяч – 66,

Машівський район – 64,

Карлівський район – 57 (1 новий випадок),

Гребінківський район – 54,

Чутівський район – 50,

Пирятинський район – 44,

Гадяцький район – 41 (2 нові випадки),

Козельщинський район – 37,

Семенівський район – 33,

Оржицький район – 22,

Чорнухинський район – 16.

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування):

Великобагачанський район – 55,

Гадяч – 17,

Гадяцький район – 12,

Глобинський район – 38,

Гребінківський район – 21,

Диканський район – 22,

Зіньківський район – 66,

Карлівський район – 18,

Кобеляцький район – 31,

Козельщинський район – 15,

Горішні Плавні – 115,

Котелевський район – 37,

Кременчук – 1008,

Кременчуцький район – 79,

Лохвицький район – 64,

Лубни – 74,

Лубенський район – 37,

Машівський район – 15,

Миргород – 119,

Миргородський район – 30,

Новосанжарський район – 29,

Оржицький район – 12,

Пирятинський район – 27,

Полтава – 3037,

Полтавський район – 188,

Решетилівський район – 26,

Семенівський район – 6,

Хорольський район – 20,

Чорнухинський район – 6,

Чутівський район – 15,

Шишацький район – 36.

Одужали 3 763 жителі області, продовжують лікування 5 275 людей, зокрема, 166 дітей. Всього зареєстрували 182 летальні випадки, нових за добу – 8 (Полтава – 2; Полтавський район – 2; Кременчук; Лубни, колишні Лохвицький, Решетилівський райони).