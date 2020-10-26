Депутати Кременчуцької районної ради востаннє зберуться в старому складі на сесію

3-го листопада депутати Кременчуцької районної ради зберуться на чергову сесію. Відповідно до розпорядження голови Кременчуцької районної ради № 50-р від 28 жовтня пленарне засідання сесії розпочнеться о 10.00 в приміщенні районної ради (м. Кременчук, вул. Соборна, 14/23).
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.