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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Депутати Кременчуцької районної ради востаннє зберуться в старому складі на сесію

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 0

 

Депутати мають розглянути 5 питань

3-го листопада депутати Кременчуцької районної ради зберуться на чергову сесію. Відповідно до розпорядження голови Кременчуцької районної ради № 50-р від 28 жовтня пленарне засідання сесії розпочнеться о 10.00 в приміщенні районної ради (м. Кременчук, вул. Соборна, 14/23). 


На розгляд ради виносяться питання:

  • Про внесення змін до районної Комплексної програми соціального захисту ветеранів війни на 2018 – 2020 роки.
  • Про використання революційного прапора на території Кременчуцького району.
  • Про надання дозволу на передачу майна з балансу сектору культури райдержадміністрації у власність територіальних громад.
  • Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць с. Ялинці Ялинцівської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області.
  • Різне.
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Автор: Альона Душенко
Теги: сесія Кременчуцька районна рада
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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