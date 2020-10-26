Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.10.2020 09:00
Підтверджені:
Україна348924
Кременчук1141
Хворі:
Україна199923
Кременчук664
Одужало:
Україна142537
Кременчук450
Померло:
Україна6464
Кременчук27
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні COVID-19 діагностували у 7 474 українців, на Полтавщині – у 289

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 295

 

У Полтавській області за добу зареєстрували 8 летальних випадків

В Україні зафіксували 7 474 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 289.

За даними МОЗу, станом на 9.00 28 жовтня в Україні налічують 363 075 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 755 летальних, 148 642 пацієнти одужали (за добу одужало 3 306 людей). Загалом провели 3 129 235 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 9 697 випадків;
  • Волинська область — 12 871 випадок;
  • Дніпропетровська область — 13 915 випадків;
  • Донецька область — 9 024 випадки;
  • Житомирська область — 13 154 випадки;
  • Закарпатська область — 13 571 випадок;
  • Запорізька область — 8 852 випадки;
  • Івано-Франківська область — 19 247 випадків;
  • Кіровоградська область — 2 212 випадків;
  • м. Київ — 35 450 випадків;
  • Київська область — 15 465 випадків;
  • Львівська область — 28 484 випадки;
  • Луганська область — 3 416 випадків;
  • Миколаївська область — 7 317 випадків;
  • Одеська область — 23 207 випадків;
  • Полтавська область — 8 639 випадків;
  • Рівненська область — 18 299 випадків;
  • Сумська область — 10 974 випадки;
  • Тернопільська область — 19 818 випадків;
  • Харківська область — 34 441 випадок;
  • Херсонська область — 3 454 випадки;
  • Хмельницька область — 14 228 випадків;
  • Чернівецька область — 20 509 випадків;
  • Черкаська область — 8 539 випадків;
  • Чернігівська область — 8 292 випадки.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, географія поширення інфекції на Полтавщині за добу така:

  • Полтава – 4625 (135 нових випадків),
  • Кременчук – 1165 (77 нових випадків),
  • Полтавський район – 354 (12 нових випадків),
  • Миргород – 297 (8 нових випадків),
  • Лубни – 180 (1 новий випадок),
  • Лохвицький район – 168 (1 новий випадок),
  • Горішні Плавні – 167 (14 нових випадків),
  • Зіньківський район – 141 (15 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 134 (1 новий випадок),
  • Котелевський район – 120 (4 нові випадки),
  • Хорольський район – 103,
  • Кобеляцький район – 99,
  • Новосанжарський район – 95,
  • Шишацький район – 94,
  • Решетилівський район – 86,
  • Диканський район – 85,
  • Глобинський район – 84 (10 нових випадків),
  • Миргородський район – 76 (2 нові випадки),
  • Лубенський район – 68,
  • Великобагачанський район – 60 (4 нові випадки),
  • Машівський район – 58 (1 новий випадок),
  • Гадяч – 54,
  • Карлівський район – 54,
  • Гребінківський район – 51,
  • Чутівський район – 47 (1 новий випадок),
  • Пирятинський район – 41 (2 нові випадки),
  • Козельщинський район – 34,
  • Гадяцький район – 31,
  • Семенівський район – 30,
  • Оржицький район – 22,
  • Чорнухинський район – 16 (1 новий випадок).
Один кременчужанин помер із захворюванням на COVID-19


Одужали 3334 жителі області, продовжують лікування 5138 людей, зокрема, 171 дитина. Всього зареєстрували 167 летальних випадків, нових за добу – 8 (Полтава – 4; колишній Гадяцький район – 2; Миргород, колишній Пирятинський район).

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх