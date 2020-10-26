В Україні COVID-19 діагностували у 7 474 українців, на Полтавщині – у 289

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 295

У Полтавській області за добу зареєстрували 8 летальних випадків

В Україні зафіксували 7 474 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 289.



За даними МОЗу, станом на 9.00 28 жовтня в Україні налічують 363 075 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 755 летальних, 148 642 пацієнти одужали (за добу одужало 3 306 людей). Загалом провели 3 129 235 тестувань методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 9 697 випадків;

Волинська область — 12 871 випадок;

Дніпропетровська область — 13 915 випадків;

Донецька область — 9 024 випадки;

Житомирська область — 13 154 випадки;

Закарпатська область — 13 571 випадок;

Запорізька область — 8 852 випадки;

Івано-Франківська область — 19 247 випадків;

Кіровоградська область — 2 212 випадків;

м. Київ — 35 450 випадків;

Київська область — 15 465 випадків;

Львівська область — 28 484 випадки;

Луганська область — 3 416 випадків;

Миколаївська область — 7 317 випадків;

Одеська область — 23 207 випадків;

Полтавська область — 8 639 випадків;

Рівненська область — 18 299 випадків;

Сумська область — 10 974 випадки;

Тернопільська область — 19 818 випадків;

Харківська область — 34 441 випадок;

Херсонська область — 3 454 випадки;

Хмельницька область — 14 228 випадків;

Чернівецька область — 20 509 випадків;

Черкаська область — 8 539 випадків;

Чернігівська область — 8 292 випадки.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, географія поширення інфекції на Полтавщині за добу така:

Полтава – 4625 (135 нових випадків),

Кременчук – 1165 (77 нових випадків),

Полтавський район – 354 (12 нових випадків),

Миргород – 297 (8 нових випадків),

Лубни – 180 (1 новий випадок),

Лохвицький район – 168 (1 новий випадок),

Горішні Плавні – 167 (14 нових випадків),

Зіньківський район – 141 (15 нових випадків),

Кременчуцький район – 134 (1 новий випадок),

Котелевський район – 120 (4 нові випадки),

Хорольський район – 103,

Кобеляцький район – 99,

Новосанжарський район – 95,

Шишацький район – 94,

Решетилівський район – 86,

Диканський район – 85,

Глобинський район – 84 (10 нових випадків),

Миргородський район – 76 (2 нові випадки),

Лубенський район – 68,

Великобагачанський район – 60 (4 нові випадки),

Машівський район – 58 (1 новий випадок),

Гадяч – 54,

Карлівський район – 54,

Гребінківський район – 51,

Чутівський район – 47 (1 новий випадок),

Пирятинський район – 41 (2 нові випадки),

Козельщинський район – 34,

Гадяцький район – 31,

Семенівський район – 30,

Оржицький район – 22,

Чорнухинський район – 16 (1 новий випадок).





Одужали 3334 жителі області, продовжують лікування 5138 людей, зокрема, 171 дитина. Всього зареєстрували 167 летальних випадків, нових за добу – 8 (Полтава – 4; колишній Гадяцький район – 2; Миргород, колишній Пирятинський район).