В Україні COVID-19 діагностували у 7 474 українців, на Полтавщині – у 289

У Полтавській області за добу зареєстрували 8 летальних випадків
В Україні зафіксували 7 474 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 289.
За даними МОЗу, станом на 9.00 28 жовтня в Україні налічують 363 075 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 755 летальних, 148 642 пацієнти одужали (за добу одужало 3 306 людей). Загалом провели 3 129 235 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 9 697 випадків;
- Волинська область — 12 871 випадок;
- Дніпропетровська область — 13 915 випадків;
- Донецька область — 9 024 випадки;
- Житомирська область — 13 154 випадки;
- Закарпатська область — 13 571 випадок;
- Запорізька область — 8 852 випадки;
- Івано-Франківська область — 19 247 випадків;
- Кіровоградська область — 2 212 випадків;
- м. Київ — 35 450 випадків;
- Київська область — 15 465 випадків;
- Львівська область — 28 484 випадки;
- Луганська область — 3 416 випадків;
- Миколаївська область — 7 317 випадків;
- Одеська область — 23 207 випадків;
- Полтавська область — 8 639 випадків;
- Рівненська область — 18 299 випадків;
- Сумська область — 10 974 випадки;
- Тернопільська область — 19 818 випадків;
- Харківська область — 34 441 випадок;
- Херсонська область — 3 454 випадки;
- Хмельницька область — 14 228 випадків;
- Чернівецька область — 20 509 випадків;
- Черкаська область — 8 539 випадків;
- Чернігівська область — 8 292 випадки.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, географія поширення інфекції на Полтавщині за добу така:
- Полтава – 4625 (135 нових випадків),
- Кременчук – 1165 (77 нових випадків),
- Полтавський район – 354 (12 нових випадків),
- Миргород – 297 (8 нових випадків),
- Лубни – 180 (1 новий випадок),
- Лохвицький район – 168 (1 новий випадок),
- Горішні Плавні – 167 (14 нових випадків),
- Зіньківський район – 141 (15 нових випадків),
- Кременчуцький район – 134 (1 новий випадок),
- Котелевський район – 120 (4 нові випадки),
- Хорольський район – 103,
- Кобеляцький район – 99,
- Новосанжарський район – 95,
- Шишацький район – 94,
- Решетилівський район – 86,
- Диканський район – 85,
- Глобинський район – 84 (10 нових випадків),
- Миргородський район – 76 (2 нові випадки),
- Лубенський район – 68,
- Великобагачанський район – 60 (4 нові випадки),
- Машівський район – 58 (1 новий випадок),
- Гадяч – 54,
- Карлівський район – 54,
- Гребінківський район – 51,
- Чутівський район – 47 (1 новий випадок),
- Пирятинський район – 41 (2 нові випадки),
- Козельщинський район – 34,
- Гадяцький район – 31,
- Семенівський район – 30,
- Оржицький район – 22,
- Чорнухинський район – 16 (1 новий випадок).
Одужали 3334 жителі області, продовжують лікування 5138 людей, зокрема, 171 дитина. Всього зареєстрували 167 летальних випадків, нових за добу – 8 (Полтава – 4; колишній Гадяцький район – 2; Миргород, колишній Пирятинський район).