Де й о котрій 28 жовтня не буде світла у Кременчуці

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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

28 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

просп. Лесі Українки, 37.

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: