Де й о котрій 28 жовтня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:27
Переглядів: 367
Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
28 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- просп. Лесі Українки, 37.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Кагамлицька, 1-60;
- вул. Чкалова, 108-179;
- пров. Північний, 1-26;
- пров. Ювілейний, 3-20;
- пров. Чкалова, 22-34;
- пров. Робітничий, 4-29;
- пров. Сиваський, 3-30.