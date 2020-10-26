Новий екран з'явився на площі Незалежності у Кременчуці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 486

Екран на площі до і після

У Кременчуці на площі Незалежності встановили новий екран замість старого. Минулого місяця в мерії прийняли рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами — світлового екрану на стелі, яка перебуває на балансі КП «Благоустрій Кременчука».









Підприємець ФОП Пащенко у разі потреби надасть міській владі робити трансляцію на новому екрані. Підприємцю також доручили пофарбувати та привести до ладу стелу, де розміщений екран. Другий світловий екран цього ж підприємця розміщений на Будинку торгівлі. Дозвіл на розміщення рекламоносія на стелі йому дали на 5 років.