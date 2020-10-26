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Кременчук, Місцеві вибори 2020

Неправильна кількість бюлетнів та незаклеєні сейв-пакети: які порушення фіксували у Кременчуці

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 578 Коментарів: 2

 

Спостерігачи ОПОРИ фіксували у Кременчуці та Полтавській області порушеня під час підрахунку голосів та передачі протоколів у ТВК

Спостерігачі ОПОРИ фіксують, як до ТВК передають бюлетені із дільничних виборчих комісій у неопломбованих мішках, а протоколи — у незапакованих сейф-пакетах. Члени ТВК розкривають пакунки для уточнення даних, переписують протоколи та навіть виносять їх за межі приміщення. Також на засіданнях ТВК помічені сторонні особи. Про це повідомляє пресслужба ОПОРИ. 


У Кременчуці спостерігачі ОПОРИ фіксували передачу протоколів з дільниці у незаклеєному сейф-пакеті. Епізод помітили в Автозаводській районній у м. Кременчук ТВК.


Помічали представники ОПОРИ і випадки переписування протоколів ДВК у приміщеннях територіальних виборчих комісій. Наприклад, у Горішньоплавнівській міській ТВК. У приміщенні цієї ж комісії бачили членкиню ДВК з печаткою в руках.



Переписували протоколи і у Крюківській районній у м. Кременчук ТВК. Сюди, за повідомленням представників ОПОРИ, передали пакунки бюлетенів, але вказана у протоколі кількість не збігалася з фактичною. Для виправлення помилки представники ДВК почали розкривати пакунки, а після перевірки запаковувати знову.



У Горішньоплавнівській міській ТВК члени комісії відправили мішки з бюлетенями на доопрацювання. Проте, за спостереженням представника ОПОРИ, члени ДВК «доопрацювали» привезене просто у коридорі територіальної виборчої комісії.



У Полтаві голова ДВК залишила мішки з бюлетенями на вулиці та пішла. Зрештою, голова ДВК повернулася на місце події. Свій вчинок пояснила поганим самопочуттям. Інші члени комісії розповіли поліціянтам, що зле жінці стало через те, що їхні виборчі документи у ТВК не прийняли, вказавши на неточності. Учасників інциденту опитали правоохоронці.



Також на засіданні Крюківської районної у м. Кременчук ТВК були присутні працівники поліції, а на зібранні Київської районної у м. Полтава ТВК — народна депутатка Марина Бардіна («Слуга народу»). За повідомленням спостерігача, члени комісії проголосували за її присутність.


 




0
Автор: Альона Душенко
Теги: вибори місцеві вибори
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Коментарі: 2

234
JJAbrams:
Сьогодні, 15:59

членкыня :D


1 0
259
Хатаб:
Сьогодні, 17:10

Після цих виборів бажаючих працювати в комісіях буде значно менше.


2 0

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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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