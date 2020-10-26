Неправильна кількість бюлетнів та незаклеєні сейв-пакети: які порушення фіксували у Кременчуці

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 578 Коментарів: 2

Спостерігачи ОПОРИ фіксували у Кременчуці та Полтавській області порушеня під час підрахунку голосів та передачі протоколів у ТВК

Спостерігачі ОПОРИ фіксують, як до ТВК передають бюлетені із дільничних виборчих комісій у неопломбованих мішках, а протоколи — у незапакованих сейф-пакетах. Члени ТВК розкривають пакунки для уточнення даних, переписують протоколи та навіть виносять їх за межі приміщення. Також на засіданнях ТВК помічені сторонні особи. Про це повідомляє пресслужба ОПОРИ.





У Кременчуці спостерігачі ОПОРИ фіксували передачу протоколів з дільниці у незаклеєному сейф-пакеті. Епізод помітили в Автозаводській районній у м. Кременчук ТВК.





Помічали представники ОПОРИ і випадки переписування протоколів ДВК у приміщеннях територіальних виборчих комісій. Наприклад, у Горішньоплавнівській міській ТВК. У приміщенні цієї ж комісії бачили членкиню ДВК з печаткою в руках.









Переписували протоколи і у Крюківській районній у м. Кременчук ТВК. Сюди, за повідомленням представників ОПОРИ, передали пакунки бюлетенів, але вказана у протоколі кількість не збігалася з фактичною. Для виправлення помилки представники ДВК почали розкривати пакунки, а після перевірки запаковувати знову.









У Горішньоплавнівській міській ТВК члени комісії відправили мішки з бюлетенями на доопрацювання. Проте, за спостереженням представника ОПОРИ, члени ДВК «доопрацювали» привезене просто у коридорі територіальної виборчої комісії.









У Полтаві голова ДВК залишила мішки з бюлетенями на вулиці та пішла. Зрештою, голова ДВК повернулася на місце події. Свій вчинок пояснила поганим самопочуттям. Інші члени комісії розповіли поліціянтам, що зле жінці стало через те, що їхні виборчі документи у ТВК не прийняли, вказавши на неточності. Учасників інциденту опитали правоохоронці.









Також на засіданні Крюківської районної у м. Кременчук ТВК були присутні працівники поліції, а на зібранні Київської районної у м. Полтава ТВК — народна депутатка Марина Бардіна («Слуга народу»). За повідомленням спостерігача, члени комісії проголосували за її присутність.















