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Кременчук, Місцеві вибори 2020

У найдосвідченішого члена ТВК Михайла Майбороди виявили COVID-19

Сьогодні, 17:41 Переглядів: 1 051 Коментарів: 1

Представника від партії «Батьківщина» замінили постановою ЦВК та затвердили на засідання ТВК

17-ті вибори для найдосвідченішого члена територіальної виборчої комісії Михайла Майбороди під питанням. Згідно з постановою №400 ЦВК «Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів» відбулися зміни в Кременчуцькій ТВК.


Замість Михайла Майбороди від партії «Батьківщина» до комісії увійшла Анна Шара.


Як розповів «Телеграфу» сам Михайло, він десь тиждень тому прихворів й вирішив не з'являтися на засідання, щоб підлікуватися. Коли пропав нюх Михайло Олексійович пройшов ПЛР-тестування, яке показало позитивний результат. Зараз Михайло Майборода почуває себе більш-менш добре, але шкодує, що схоже для нього ці вибори закінчилися.


- Це мої 17 вибори у складі територіальної виборчої комісії, які на жаль для мене завершилися, - із сумом констатував Михайло Майборода.


За словами Майбороди, інших членів комісії не перевіряли, оскільки він давно не контактував з ними.


Зауважимо, що цього року в ТВК повернули двох членів комісії після того, як їх відкликали, а саме: Дмитра Мельника та Оксану Кузьменко. Вони спочатку працювали від партії «Європейська солідарність», а після того як їх відкликали - повернулися від «Партії захисників України» та «Українських націоналістів» відповідно. Тому є велика ймовірність залучити до виборів досвідченого фахівця, який теоретично може повернутися на другий тур виборів міського голови Кременчука.


У кременчуцькій виборчій комісії знову зміни
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Автор: Альона Душенко
Теги: вибори місцеві вибори Михайло Майборода коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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Туся:
Сьогодні, 20:51

як прикро... Ну не переживайте, до другого туру  вичухається, так. що не все втрачено. Он усі  тимошенки, порошенки,  теж бідолаги похворіли, а перед виборами, хутко виболіли і знову  стали в партійні ряди передвиборної боротьби!!


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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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