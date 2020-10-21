У найдосвідченішого члена ТВК Михайла Майбороди виявили COVID-19

17-ті вибори для найдосвідченішого члена територіальної виборчої комісії Михайла Майбороди під питанням. Згідно з постановою №400 ЦВК «Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів» відбулися зміни в Кременчуцькій ТВК.
Замість Михайла Майбороди від партії «Батьківщина» до комісії увійшла Анна Шара.
Як розповів «Телеграфу» сам Михайло, він десь тиждень тому прихворів й вирішив не з'являтися на засідання, щоб підлікуватися. Коли пропав нюх Михайло Олексійович пройшов ПЛР-тестування, яке показало позитивний результат. Зараз Михайло Майборода почуває себе більш-менш добре, але шкодує, що схоже для нього ці вибори закінчилися.
За словами Майбороди, інших членів комісії не перевіряли, оскільки він давно не контактував з ними.
Зауважимо, що цього року в ТВК повернули двох членів комісії після того, як їх відкликали, а саме: Дмитра Мельника та Оксану Кузьменко. Вони спочатку працювали від партії «Європейська солідарність», а після того як їх відкликали - повернулися від «Партії захисників України» та «Українських націоналістів» відповідно. Тому є велика ймовірність залучити до виборів досвідченого фахівця, який теоретично може повернутися на другий тур виборів міського голови Кременчука.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.