У найдосвідченішого члена ТВК Михайла Майбороди виявили COVID-19

Сьогодні, 17:41 Переглядів: 1 051 Коментарів: 1

17-ті вибори для найдосвідченішого члена територіальної виборчої комісії Михайла Майбороди під питанням. Згідно з постановою №400 ЦВК «Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів» відбулися зміни в Кременчуцькій ТВК.





Замість Михайла Майбороди від партії «Батьківщина» до комісії увійшла Анна Шара.





Як розповів «Телеграфу» сам Михайло, він десь тиждень тому прихворів й вирішив не з'являтися на засідання, щоб підлікуватися. Коли пропав нюх Михайло Олексійович пройшов ПЛР-тестування, яке показало позитивний результат. Зараз Михайло Майборода почуває себе більш-менш добре, але шкодує, що схоже для нього ці вибори закінчилися.





- Це мої 17 вибори у складі територіальної виборчої комісії, які на жаль для мене завершилися, - із сумом констатував Михайло Майборода.





За словами Майбороди, інших членів комісії не перевіряли, оскільки він давно не контактував з ними.





Зауважимо, що цього року в ТВК повернули двох членів комісії після того, як їх відкликали, а саме: Дмитра Мельника та Оксану Кузьменко. Вони спочатку працювали від партії «Європейська солідарність», а після того як їх відкликали - повернулися від «Партії захисників України» та «Українських націоналістів» відповідно. Тому є велика ймовірність залучити до виборів досвідченого фахівця, який теоретично може повернутися на другий тур виборів міського голови Кременчука.



